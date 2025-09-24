Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Senat insta el Govern a invertir en el patrimoni cultural de Figueres

La moció de Junts, aprovada per unanimitat, inclou la commemoració dels 150 anys del títol de ciutat i la rehabilitació de la muralla carlina i el Casino Menestral

Imatge d'arxiu de la façana de l'edifici del Casino de Figueres, / Gemma Tubert (ACN)

Tony Di Marino

Figueres

El Senat ha aprovat per unanimitat una moció de Junts que insta el Govern espanyol a destinar recursos per preservar, rehabilitar i promoure el patrimoni cultural i històric de Figueres. La iniciativa, defensada pel senador gironí Francesc Ten, subratlla la importància d’acompanyar amb suport institucional i econòmic la commemoració dels 150 anys del títol de ciutat, que Figueres celebrarà entre el 2025 i el 2026.

La moció recull projectes concrets com la posada en valor de la muralla carlina, la creació d’una pintura mural commemorativa i la rehabilitació de l’edifici modernista del Casino Menestral Figuerenc, que es convertirà en la nova Casa de Cultura de la ciutat. Ten va destacar que la commemoració “ha de ser un fil conductor d’acció comunitària i una manera de viure la cultura, amb la implicació de la societat civil, les entitats i les associacions locals”. Segons el senador, l’objectiu és generar “sentiment de col·lectivitat i arrelament per afrontar el futur de la ciutat”.

El representant gironí de Junts va qualificar d’“una gran notícia per Figueres i per tot l’Empordà” l’aval del Senat, i va remarcar que caldrà garantir que el Govern espanyol compleixi a través del programa del 2% cultural i hi destini els recursos necessaris.

