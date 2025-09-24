El Senat insta el Govern a invertir en el patrimoni cultural de Figueres
La moció de Junts, aprovada per unanimitat, inclou la commemoració dels 150 anys del títol de ciutat i la rehabilitació de la muralla carlina i el Casino Menestral
El Senat ha aprovat per unanimitat una moció de Junts que insta el Govern espanyol a destinar recursos per preservar, rehabilitar i promoure el patrimoni cultural i històric de Figueres. La iniciativa, defensada pel senador gironí Francesc Ten, subratlla la importància d’acompanyar amb suport institucional i econòmic la commemoració dels 150 anys del títol de ciutat, que Figueres celebrarà entre el 2025 i el 2026.
La moció recull projectes concrets com la posada en valor de la muralla carlina, la creació d’una pintura mural commemorativa i la rehabilitació de l’edifici modernista del Casino Menestral Figuerenc, que es convertirà en la nova Casa de Cultura de la ciutat. Ten va destacar que la commemoració “ha de ser un fil conductor d’acció comunitària i una manera de viure la cultura, amb la implicació de la societat civil, les entitats i les associacions locals”. Segons el senador, l’objectiu és generar “sentiment de col·lectivitat i arrelament per afrontar el futur de la ciutat”.
El representant gironí de Junts va qualificar d’“una gran notícia per Figueres i per tot l’Empordà” l’aval del Senat, i va remarcar que caldrà garantir que el Govern espanyol compleixi a través del programa del 2% cultural i hi destini els recursos necessaris.
Subscriu-te per seguir llegint
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Arribar a l'institut fent autoestop, 10 classes de 40 alumnes per curs i la mort de Franco: els records de la primera promoció de BUP del Vives
- Tiroteig a Llagostera: ocupes i un ferit a trets des d’un habitatge conflictiu
- Salellas visita la casa ocupada de Tomàs Mieres: 'Treballem per enderrocar-la
- Ounahi lidera la rebel·lió del Girona a Bilbao (1-1)
- Indurain visita Girona, menja pizza i es deixa veure en espais icònics
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts