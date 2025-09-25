Figueres debat la crisi del comerç a la ciutat amb propostes com limitar el preu dels lloguers
L'oposició ha forçat la celebració d'un plenari on han exposat la complicada situació en una ciutat on actualment hi ha uns dos-cents locals comercials buits
L'alcalde, Jordi Masquef, anuncia que es limitaran l'obertura de determinats negocis al centre i més càmeres de videovigilància
Figueres ha posat a debat la crisi del comerç d'una ciutat tradicionalment comercial que ha vist com tancaven botigues de l'empresa Inditex, s'ampliava amb gran èxit l'Outlet de la Jonquera o hi ha un descens en compres i en iniciatives comercials. Hi ha actualment uns dos-cents locals comercials buits, dels que estan al mercat. S'han plantejat causes diverses, bona part generals, i preocupacions on coincideixen com l'elevat preu dels lloguers.
S'han posat sobre la taula propostes com captar més turisme francès o recollir dades actuals (PSC), impulsar l'APEU o la marca Figueres Ciutat de les Arts (ERC), limitar les empreses low cost (VOX) els preus del lloguer o pacificar la ciutat (CUP). L'alcalde, Jordi Masquef, ha anunciat accions com la suspensió de llicències de determinats establiments com supermercats 24 hores, al centre de la ciutat, o les càmeres de videovigilància també al centre.
El ple el va proposar el PSC i s'hi van sumar la resta de grups (ERC, VOX, CUP) per debatre sobre la situació del comerç i la suspensió del projecte de la Sala Edison.
Obria el debat el regidor del PSC, Alfons Martínez, aportant dades com les llicències d'obertura, els locals buits, o les despeses en targetes de crèdit, segons un estudi de Caixa Banc i BBVA fins a juliol on Figueres ha reculat un 3,9% amb una pujada mitjana a Catalunya de 2,7 i increments en ciutats com Lloret, del 12%. Xifres que el govern contrastava situant-les en números més baixos i similars a la resta de poblacions.
Ha apuntat crítiques per la poca actuació i per no treballar amb dades actualitzades. I ha fet propostes per fidelitzar el comprador, atraure'n d'arreu de Girona, o continuar intentant captar el mercat francès que ha tingut una davallada. "De Toulousse a Montepellier", deia el regidor del PSC perquè la baixada "acaba perjudicant-nos notablement".
La regidora d'ERC, Agnès Lladó, tot seguit, ha considerat que les receptes dels anys 80 no són suficients i aposta per "fer que passin coses a Figueres" de "qualitat" que se'n sentin orgullosos els figuerencs, però que atreguin gent, i "fer venir gent de fora, no només de França, sinó també del país, que no són tan lluny , peròòvegin Figueres com un referent".
Marca Figueres
I aposta per treballar per la marca Figuers que "avui va a la baixa". Una opinióen la qual coincidia el regidor de Vox, Jordi Vibo. "Generar la marca Figueres, i si generem la marca, generem un eslògan", deia. Lladó proposava Figueres, Ciutat de les Arts. I recuperar locals buits que porten molts anys tancats, encara que sigui fent habitatge. És una ciutat amb molts locals que per la situació estratègica va tenir una explosió comercial que avui ha canviat.
Per això abordar el tema del preu dels lloguers també és un repte i adaptar-los al 2025. "Arribaven empreses que pagaven 12.000 euros al mes per una mensualitat", diu Lladó, i això ara no passa.
Per part de Vox, Jordi Vibo, ha aportat propostes com limitar els negocis "low cost" que considera suposen una "competència deslleial" amb preus molt baixos. Ha posat com exemple les perruqueries on tallen cabells per cinc euros. "Posem un límit", deia que impedeix que la ciutat sigui atractiva.
L'alcalde, Jordi Masquef, anunciava que s'ha tramitat la suspensió de llicències de nova obertura de determinats establiments com supermercat 24 hores, kebabs, deia, o salons d'ungles. Posava de manifest la proliferació de determinats tipus de negocis a zones com la Rambla que es pretenen evitar.
Limitació preu dels lloguers
Per part de la CUP, va afegir, Xavier Colomer, el model econòmic capitalista que genera que ara s'intentin resoldre problemes "que el mateix sistema crea per si mateix". Un exemple, les franquícies dificultant la competència al petit comerç. Des d'aquest grup han aportat propostes, entre altres, com la limitació de lloguers de locals comercials a preus més justos, o impulsar campanyes de fidelització, bonificació al 80% dels comercials buits que s'obrin, o bonificacions per reformes. "M'esfereixen", deia el regidor, els preus que es cobren amb alguns locals. I considera que s'hauria de fer entendre que els llogaters haurien de fer un gest amb la ciutat perquè els preus del lloguer no siguin "totalment prohibitius". I finalment una decisió "valenta" que demana, pacificar la ciutat per ajudar no només a la mobilitat, sinó a la convivència i la vertebració de la ciutat.
Finalment la regidora Àngela Domènech introduïa la seguretat i la necessitat de parlar amb els comerciants per conèixer la seva necessitat.
Locals buits a Figueres
El regidor de Promoció Econòmica Manel Rodriguez, situava les xifres en un context general. 11.000 comerços han baixat la persiana a Catalunya. I aclaria xifres. Hi ha 2910 locals comercials, 474 locals buis, dels quals uns dos-cents són comerços.
Ha comparat la situació de Figueres amb altres ciutats similars.El 19,90% de locals a Figueres estan buits, quan a Reus és del 46,7%, a Sant Feliu 42,91% o Lleida el 37%. Pel que fa a les compres, amb xifres a través de les targetes de crèdit, aportades per informes de bancs, ha apuntat que fins a l'abril anava amb positiu, i a partir del maig, baixen, per sota l'1% i afectat per situacions com l'onada de calor. "Les dades no son tan dolentes com ens pensem", ha manifestat.
Uns dos-cents locals buits
En el que si ha coincidit , una vegada més com la resta de membres del consistori, ha estat en l'elevat preu dels lloguers amb un "mercat inflat". Hi ha a la ciutat uns dos-cents locals, comerços, buits i altres que fa molts anys que estan tancats.
El regidor ha apuntat que està d'acord en moltes de les propostes com la pacificació, plantejada per la CUP o la Ciutat de les Arts d'ERC.
El govern ha defensat les accions que s'han portat a terme i les que s'esperen tirar endavant. La videovigilància al centre de la ciutat per incrementar la seguretat, les iniciatives per disposar de més aparcament o potenciar la rehabilitació d'habitatges. La neteja amb el nou contracte d'escombraries, deia Masquef, o més llum als carrers. Cada un dels regidors ha intervingut per aportar dades sobre la situació actual i les diferents tasques i accions que es porten a terme. Perquè, segons Masquef, "el comerç és un problema complex que s'ha de tractar de manera transversal".
Campanya de vals
Figueres posarà en marxa una campanya de vals comercials adreçada als majors de divuit anys que gaudiran de vals de deu euros, dos, que podran utilitzar als comerços. Hauran de gastar el doble de la xifra del val. S'ha invertit 125.000 euros. S'espera un impacte d'uns cinc-cents mil euros al comerç.
Una segona part del ple s'ha dedicat a l'aturada del projecte de la Sala Edison.
