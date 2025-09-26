Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El camí del Manol, una ruta en bici d'uns vint quilòmetres per dinamitzar el territori

El recorregut passa per set poblacions que han unit esforços per donar a conèixer l'entorn i impulsar l'economia

Alcaldes dels municipis implicats en el projecte i representants d'altres institucions.

Alcaldes dels municipis implicats en el projecte i representants d'altres institucions. / Ajuntament de Vilafant

Redacció

Vilafant

Gairebé vint quilòmetres amb algun desnivell que recorren els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cistella, Lladó, Navata, Vilafant i Vilanant. És la ruta per fer en bici “El Camí del Manol” que s'ha ideat amb l'objectiu de convertir-se en un atractiu turístic per dinamitzar el territori.

L'alcaldessa de Vilafant, Montse De La Llave posa de manifest que «el Camí del Manol ens permetrà valorar el nostre entorn natural i a la vegada reivindicar els pobles de la riba del Manol, com un entorn ideal on fer esport i moure’s de manera sostenible».

A més, pretén ajudar a dinamitzar les poblacions. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica de Vilafant, Francesc Gaspar, explica que "hem unit esforços per crear aquesta ruta que a partir d'ara promourem per tal d'impulsar l'economia local". "Vertebrar, aprofitar les sinergies i crear vincles entre els municipis implicats", és un dels objectius.

Per dinamitzar i promoure el “Camí del Manol” s’han aprofitat recursos públics existents com ara la Xarxa de Senders Itinerànnia del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, encarregada de redactar el projecte de senyalització i marcatge del recorregut. «Aquesta proposta ens permetrà potenciar l’oferta de turisme de proximitat i sostenible», ha destacat el conseller comarcal de Turisme Pere Casellas.

A partir de la plataforma web “Comerç a Casa” de la Diputació de Girona, s’ha creat un directori anomenat Via Pedalable Camí del Manol, on a més de trobar la informació del patrimoni dels diferents municipis de la ruta, també hi podrem trobar la relació dels diferents establiments de restauració i allotjaments dels municipis participants d’aquesta iniciativa «des de la Diputació de Girona donem suport a totes aquelles iniciatives que contribueixin a dinamitzar els municipis, en aquest cas de l’Alt Empordà», ha explicat Quim Roca diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona.

Amb el naixement del “Camí del Manol”, la voluntat de tots els municipis implicat és d’impulsar el projecte i fer-lo créixer per donar-lo a conèixer. En l’acte de presentació hi han participat diferents actors del món de l’esport i vinculats amb la bicicleta de tota la comarca.

