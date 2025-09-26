El camí del Manol, una ruta en bici d'uns vint quilòmetres per dinamitzar el territori
El recorregut passa per set poblacions que han unit esforços per donar a conèixer l'entorn i impulsar l'economia
Gairebé vint quilòmetres amb algun desnivell que recorren els municipis d’Avinyonet de Puigventós, Borrassà, Cistella, Lladó, Navata, Vilafant i Vilanant. És la ruta per fer en bici “El Camí del Manol” que s'ha ideat amb l'objectiu de convertir-se en un atractiu turístic per dinamitzar el territori.
L'alcaldessa de Vilafant, Montse De La Llave posa de manifest que «el Camí del Manol ens permetrà valorar el nostre entorn natural i a la vegada reivindicar els pobles de la riba del Manol, com un entorn ideal on fer esport i moure’s de manera sostenible».
A més, pretén ajudar a dinamitzar les poblacions. En aquest sentit, el regidor de Promoció Econòmica de Vilafant, Francesc Gaspar, explica que "hem unit esforços per crear aquesta ruta que a partir d'ara promourem per tal d'impulsar l'economia local". "Vertebrar, aprofitar les sinergies i crear vincles entre els municipis implicats", és un dels objectius.
Per dinamitzar i promoure el “Camí del Manol” s’han aprofitat recursos públics existents com ara la Xarxa de Senders Itinerànnia del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, encarregada de redactar el projecte de senyalització i marcatge del recorregut. «Aquesta proposta ens permetrà potenciar l’oferta de turisme de proximitat i sostenible», ha destacat el conseller comarcal de Turisme Pere Casellas.
A partir de la plataforma web “Comerç a Casa” de la Diputació de Girona, s’ha creat un directori anomenat Via Pedalable Camí del Manol, on a més de trobar la informació del patrimoni dels diferents municipis de la ruta, també hi podrem trobar la relació dels diferents establiments de restauració i allotjaments dels municipis participants d’aquesta iniciativa «des de la Diputació de Girona donem suport a totes aquelles iniciatives que contribueixin a dinamitzar els municipis, en aquest cas de l’Alt Empordà», ha explicat Quim Roca diputat de la Diputació de Girona i president delegat del Consorci de les Vies Verdes de Girona.
Amb el naixement del “Camí del Manol”, la voluntat de tots els municipis implicat és d’impulsar el projecte i fer-lo créixer per donar-lo a conèixer. En l’acte de presentació hi han participat diferents actors del món de l’esport i vinculats amb la bicicleta de tota la comarca.
