Un conductor begut s'encasta contra una rotonda a la Jonquera i acaba detingut

Ha refusat sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia malgrat mostrar signes clars d'embriaguesa

Els Mossos de Trànsit realitzant una prova d'alcoholèmia, foto d'arxiu.

Eva Batlle

La Jonquera

Un conductor begut s'ha encastat aquest divendres de matinada contra una rotonda a la Jonquera i ha acabat detingut.

Els fets han tingut lloc cap a un quart de tres de la matinada a l'N-II, al punt quilomètric 772, dins del nucli urbà. L'accident de trànsit ha consistit en una sortida de via i l'encastament contra la rotonda. Fins al lloc de l'accident s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Dins el vehicle sinistrat només hi viatjava el conductor, que ha resultat il·lès i no ha quedat atrapat.

Els agents de Trànsit han observat que l’home presentava evidents símptomes d’embriaguesa. Tot i això, s’ha negat a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia quan els Mossos li han requerit.

Davant la negativa, els agents han procedit a la seva detenció a la tres de la matinada com a presumpte autor d’un delicte de negativa a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, confirmen des del cos policial. Es tracta d’un home de 33 anys i nacionalitat estrangera.

TEMES

