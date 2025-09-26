Un incendi crema un contenidor a la Rambla de Figueres de matinada
No s'han hagut de lamentar danys personals ni més afectacions materials
Un incendi ha cremat completament un contenidor aquesta matinada a la rambla de Figueres, a l’altura de la confluència amb el carrer de Sant Pere, en ple centre de la ciutat.
Els fets han tingut lloc poc abans de les quatre de la matinada. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha extingit les flames en aproximadament 20 minuts.
Segons ha informat el cos d’emergències, no s’han hagut de lamentar danys personals ni afectacions materials més enllà del contenidor afectat. A la ozna també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
Bon Tracte: una cura humana i personalitzada a cada residència
Contingut ofert per