L'aigua corrent de Camallera ja no presenta excés de nitrats

Els darrers informes de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (ACA) confirmen que és apte per al consum

L'aigua de Camallera torna a ser apte per al consum humà.

Redacció

Camallera

L'aigua corrent de Camallera torna a ser "apta per al consum humà" i ja no presenta excés de nitrats. Així ho confirmen els darrers informes de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (ACA), segons ha informat l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies en un ban signat per l'alcalde, Esteve Gironès.

Segons el consistori, la sequera que ha afectat Catalunya els darrers anys va reduir de manera notable els recursos hídrics del municipi. Això va obligar, en alguns períodes puntuals, a recórrer a pous que podien contenir un excés de nitrats. "A la Zona de subministrament de Llampaies es va poder resoldre amb la instal·lació d’una planta de tractament de nitrats; i a les altres dues zones de subministrament, utilitzant els volums d’aigua idonis dels diferents pous existents i doblant el nombre de punts de control de nitrats a la xarxa", s'explica des de l'Ajuntament.

Malgrat tot, l'augment de la pluviometria dels darrers mesos ha permès recuperar els nivells d'aigua als pous fins a valors de normalitat. En aquesta nova situació, amb més disponibilitat d'aigua, la concentració de nitrats s'ha reduït per sota dels registres anteriors. D'aquesta manera, i mentre no hi intervinguin altres factors, es garanteix que "el subministrament compleix amb els valors paramètrics establerts per la normativa vigent", afirmen.

