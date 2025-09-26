Tràfic il·legal
Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
Els animals es trobaven al barri del Culubret i han estat traslladats a un refugi
La Guàrdia Urbana de Figueres, en coordinació amb el Servei de Medi Ambient, ha rescatat aquest divendres quatre gossos de raça malinois, dues femelles adultes i dos cadells, que es trobaven en un terreny del barri del Culubret. Els animals eren utilitzats, presumptament, per a la cria i la venda il·legal de cadells, segons ha informat el cos de seguretat.
S'ha obert un expedient sancionador a la persona responsable, i els animals han estat traslladats a un refugi, on quedaran sota custòdia municipal.
