Arriben 29 ibis ermitans als aiguamolls de l'Empordà dins d'una campanya migratòria assistida que ve d'Àustria
Les aus conviuran amb una població local que ja habiten en un aviari de la zona
Aleix Freixas (ACN)
Una campanya migratòria assistida d'ibis ermitans ha fet parada aquest dissabte als aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà) com a part del Waldrapp Team, un projecte europeu que pretén reintroduir l'espècie arreu del continent europeu. Els ibis ermitans estan catalogats com una espècie en perill d'extinció. Per això el Waldrapp Team fa anys que fa una migració assistida d'aquests ocells.
Fa sis setmanes que van sortir d'Àustria i han anat resseguint diverses parades que habitualment fan aquestes aus. Un ultralleuger lidera el grup per guiar-los en el recorregut. La campanya de migració havia d'acabar a Andalusia, però finalment ho faran als aiguamolls de l'Empordà. Allà conviuran amb una vintena d'exemplars més que hi ha en un aviari.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Almenys dos detinguts a Santa Eugènia gràcies a les càmeres de vigilància de la nova comissaria
- Un militant impugna els resultats de les primàries d'ERC a Girona
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L’alcade d’Olot no ho diu tot