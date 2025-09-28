Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Broma pesada" en una font de Figueres

Un individu ha tirat sabó a la font Lluminosa i ha obligat els serveis de neteja a actuar d'urgència

La font Lluminosa de Figueres, plena d'escuma aquest matí.

La font Lluminosa de Figueres, plena d'escuma aquest matí. / @jordimasquef

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Figueres

Un individu ha tirar sabó dins la Font Lluminosa de Figueres entre dissabte a la nit i diumenge al matí. L'acció, qualificada per l'alcalde, Jordi Masquef, com a "broma pesada" ha provocat una gran quantitat d’escuma que ha desbordat i ha obligat a una actuació d’urgència per netejar-ho tot.

El batlle explica que els serveis municipals ja han actuat i la situació està resolta.

Un operari actuant per netejar la font Lluminsa de Figueres.

Un operari actuant per netejar la font Lluminsa de Figueres. / @jordimasquef

"De nou, ens trobem davant un acte d’incivisme que no només embruta la ciutat, sinó que costa diners a tots els figuerencs i figuerenques", lamenta Masquef.

L'alcalde recorda que aquestes "bromes pesades les acabem pagant entre tots". "Prou incivisme, la ciutat és de tothom, i no permetrem que uns pocs es creguin amb el dret de fer el que vulguin", conclou a la xarxa X.

