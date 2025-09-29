Cremen tres contenidors al barri del Culubret de Figueres
El foc s’ha declarat de matinada i no ha causat més danys
Ensurt de matinada al barri del Culubret, a l’oest de Figueres, per un incendi de contenidors que ha mobilitzat els serveis d’emergència.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del foc quan faltava un minut per a la una de la matinada. Fins al lloc dels fets, s’hi ha desplaçat una dotació, que en arribar ha constatat que el foc afectava amb intensitat una illa de tres contenidors de residus.
Segons han informat els Bombers, les flames estaven molt desenvolupades i han calcinat completament els tres recipients. Afortunadament, no s’han registrat danys en vehicles ni en immobles propers, i no hi ha hagut cap persona afectada.
Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres, que s’ha fet càrrec de la situació un cop finalitzada la intervenció dels Bombers. Les causes de l’incendi es desconeixen.
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- “Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí
- Broma pesada' en una font de Figueres