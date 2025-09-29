Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cremen tres contenidors al barri del Culubret de Figueres

El foc s’ha declarat de matinada i no ha causat més danys

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Figueres

Ensurt de matinada al barri del Culubret, a l’oest de Figueres, per un incendi de contenidors que ha mobilitzat els serveis d’emergència.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del foc quan faltava un minut per a la una de la matinada. Fins al lloc dels fets, s’hi ha desplaçat una dotació, que en arribar ha constatat que el foc afectava amb intensitat una illa de tres contenidors de residus.

Segons han informat els Bombers, les flames estaven molt desenvolupades i han calcinat completament els tres recipients. Afortunadament, no s’han registrat danys en vehicles ni en immobles propers, i no hi ha hagut cap persona afectada.

Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres, que s’ha fet càrrec de la situació un cop finalitzada la intervenció dels Bombers. Les causes de l’incendi es desconeixen.

