El Fòrum Gastronòmic Ciutat torna a Figueres amb més expositors i activitats
Del 3 al 5 d'octubre, el certamen reunirà productors, restauradors i artesans agroalimentaris per posar en valor la cuina empordanesa
La Rambla de Figueres acollirà del 3 al 5 d’octubre la segona edició del Fòrum Gastronòmic Ciutat, un certamen gratuït i obert a tots els públics que enguany creix en expositors i amplia horaris per arribar a tots els públics: divendres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 11 de la nit, dissabte des de les 10 del matí i fins a les 11 de la nit i diumenge de 10 del matí a les 5 de la tarda.
L’esdeveniment, organitzat per Incatis amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres, reunirà productors, restauradors i artesans agroalimentaris en una fira de caràcter popular que vol acostar la gastronomia al públic i posar en valor la cuina empordanesa.
El Fòrum Gastronòmic tindrà diversos espais oberts al públic. L’escenari principal acollirà les ponències de restauradors i productors del territori, i en un altre més petit, amb una capacitat d’una trentena de persones, s’hi portaran a terme les presentacions de diferents productes empordanesos de Girona Excel·lent. En els dos espais es podran degustar aquells aliments que s’hi presentin.
Degustacions, concursos i altres activitats
Durant tres dies, el Fòrum Gastronòmic Ciutat oferirà un programa variat amb demostracions culinàries en directe a càrrec de xefs reconeguts com ara Mateu Casañas, Javi Martínez o Guillem Gavilán, que compartiran receptes i tècniques mentre preparen plats que els assistents podran degustar al moment. Per gaudir d’aquesta experiència, caldrà adquirir un tiquet de 5 euros disponible a www.forumgastrociutat.cat. Aquest tiquet dona accés al tast del plat cuinat durant la sessió seleccionada.
El programa es completarà amb degustacions de productes de proximitat, concursos i un ampli mercat d’expositors, on els visitants podran conèixer de primera mà els productors i adquirir-ne els productes. A més, la Rambla acollirà una zona de tast ampliada, on el públic podrà comprar tiquets i gaudir d’àpats en un ambient festiu i popular.
Després de l’èxit de la primera edició, que va reunir milers de persones el 2024, Figueres es prepara per viure una nova festa de la gastronomia i del producte local.
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- “Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí