Fauna
Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
El seguiment de l’au confirma la importància de projectes com Òliba per entendre els desplaçaments de rapinyaires nocturns
La dada ajuda a entendre millor els moviments, el comportament i les necessitats ecològiques d’aquesta espècie
Sònia Fuentes
Una jove òliba (Tyto alba) anellada el mes de maig passat a Leciñena (Saragossa) pel naturalista Javier Sanz ha estat recapturada al cap de 124 dies als Aiguamolls de l’Empordà, després d’una travessa "sorprenent" de més de 310 km.
Un registre "poc habitual"
Es tracta de la segona més gran d’una niuada de sis, marcada dins d’una caixa niu com a part dels seus treballs de seguiment de fauna. Aquest registre, poc habitual, és especialment valuós per als estudis de dispersió de les òlibes i ha estat incorporat al programa de seguiment de rapinyaires nocturns de Catalunya, segons han fet públic a les seves xarxes, el projecte Òliba de l’Empordà.
La dada ajuda a entendre millor els moviments, el comportament i les necessitats ecològiques d’aquesta espècie fascinant. Aquest fet aporta dades molt valuoses al programa de seguiment de rapinyaires nocturns a Catalunya, ajudant a entendre millor els moviments i la biologia d’aquesta espècie.
Projecte empordanès
El seguiment a l’Empordà es realitza en el marc del Projecte Òliba – Empordà, impulsat per l’APNAE el 2022, amb l’objectiu de conservar, estudiar i divulgar la població d’òlibes a la comarca. Cal dir que en poc més de 10 anys des del projecte han aconseguit un bon coneixement i una major protecció del seu hàbitat, a fi de no trencar l’harmonia entre els humans i les espècies que conviuen amb nosaltres. Les òlibes tenen una funció reguladora clau en l’ecosistema mitjançant la caça de petits mamífers, com ara ratolins i rates, controlant les seves poblacions i evitant l’ús de pesticides químics. A més, la seva presència i densitat són un indicador de la salut del medi ambient, ja que són sensibles als canvis en l’entorn, i la seva protecció afavoreix altres espècies i la qualitat de l’hàbitat. L'òliba és un rapinyaire d'espais oberts, principalment en camps de conreu. Actualment, molts espais queden abandonats, perdent l'obertura necessària perquè l'òliba pugui caçar, es redueix el seu hàbitat, i aquest és ocupat per altres espècies com el gamarús.
Perills per a les òlibes
A banda de l’estudi de les aus, el projecte denuncia els perills que representen molts suports elèctrics mal aïllats o en mal estat. Aquesta problemàtica suposa una greu amenaça per a la fauna salvatge, especialment les aus rapinyaires, que poden morir electrocutades, tal com ja ha passat en diverses ocasions. Els responsables del projecte reclamen una revisió urgent de les línies elèctriques i la implicació activa de les administracions per evitar més víctimes i preservar la biodiversitat d’un territori ric però vulnerable.
