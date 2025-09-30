Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixecava roda i perd 10 punts del carnet

El jove va ser denunciat també per desobeir ordres dels agents locals quan li manaven aturar-se

Un agent de la Policia Local de Castelló amb el ciclomotor.

Un agent de la Policia Local de Castelló amb el ciclomotor. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d'Empúries va denunciar diumenge a la tarda un jove de 15 anys que circulava amb un ciclomotor fent maniobres perilloses per diversos punts del municipi. El menor aixecava reiteradament la roda davantera del vehicle per diversos carrers del municipi, posant en risc la seva seguretat i la dels altres usuaris de la via.

Els agents el van poder interceptar i detenir després que fugís en dues ocasions desobeint les seves ordres.

10 punts del carnet

Els fets van acabar amb diverses denúncies: una per conducció temerària, considerada una infracció molt greu i que comporta la pèrdua de 6 punts del permís, i dues més per no obeir les ordres dels agents i escapar-se, que sumen la pèrdua de 4 punts addicionals. En total, el jove haurà de fer front a la retirada de 10 punts.

La Policia Local recorda que aquest tipus de conductes són especialment perilloses i posen en greu risc la convivència i la seguretat viària al municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents