Dos detinguts per sostreure un patinet elèctric amb violència a Figueres

Els autors van abordar la víctima mentre circulava, el van colpejar i li van fer la traveta per assegurar-se la fugida

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra

Imatge d'arxiu d'un detingut pels Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra

Redacció

Figueres

Els Mossos van detenir el passat 28 de setembre a dos homes de 32 i 35 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Els fets van tenir lloc ell mateix dia 28 a les quatre de la matinada quan un home va demanar ajuda a uns agents que feien patrulla preventiva, a l'altura del número 10 de la Rambla. La víctima va explicar que mentre circulava per la plaça del Sol, dos individus se li van tirar al damunt, el van empènyer i el van colpejar al braç amb força fent-lo caure per robar-li el patinet elèctric, valorat en 150 euros. Quan es va aixecar del terra per tal d’evitar que se li emportessin el vehicle, un dels lladres li va fer la traveta per fer-lo caure de nou i poder fugir. Ambdós van pujar al patinet i van escapar direcció al centre de Figueres.

Amb la descripció feta pel jove, els agents van començar la recerca dels autors per la zona de fugida, i ben aviat van localitzar els dos homes, sense cap patinet, un amagat entre els cotxes del pàrquing del Parc de les Aigües, i l’altre a peu direcció al carrer Llançà. Els mossos els van detenir finalment a la plaça de Joan Tutau Vergés per aquest robatori amb violència i intimidació.

Els arrestats, amb antecedents, van passar davant el jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el 29 de setembre. 

