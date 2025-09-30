El Port de la Selva
La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
Un prestador barceloní ha interposat una demanda en un jutjat amb l’objectiu de recuperar els diners prestats
També busca aclarir com una tercera persona va assumir el control de l’empresa quan la dona havia mort i l'home estava en coma
Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
Josep López Navarro
El 2 de setembre es feia pública una notícia que sacsejava el poble del Port de la Selva: una desena de negocis tancaven després del suïcidi dels propietaris de l'empresa que els gestionava. Adela Esteban es va llevar la vida al juny, i José Andrés Bel ho va intentar unes setmanes més tard, morint, finalment, a finals d’agost després d’haver estat ingressat a l’hospital. Davant d’aquest escenari, el futur del negoci familiar quedava en l’aire i, enmig del buit societari, va aparèixer un soci que, en controlar el 51% de la societat, en va acabar assumint el control. Gràcies a això, els propietaris dels establiments van poder recuperar-ne la gestió.
Ara, però, la història ha fet un gir de guió amb l'aparició d'un prestador barceloní que, presumptament, el juny hauria injectat prop de 150.000 euros per "salvar" Corvaill del Port S.L., l'empresa amb què el matrimoni regentava els locals. Segons ha avançat Crónica Global, el prestador ha interposat una demanda en un jutjat de Barcelona amb l’objectiu de recuperar els diners prestats i aclarir com una tercera persona va poder assumir el control de l’empresa a l’agost, quan l’accionista majoritària ja havia mort i l’administrador es trobava en coma.
Un préstec amb dues garanties
L'origen del cas es remunta al juny, quan el prestador barceloní, davant notari el mes de juny, va formalitzar un préstec que incloïa dues garanties. D'una banda, Adela Esteban es va convertir en fiadora solidària, renunciant a les proteccions legals habituals. D'aquesta manera, si l'empresa no pagava, el prestador podia reclamar-li directament a ella. I, d'altra banda, es va empenyorar el 51% de la societat, la seva participació majoritària, amb un valor de sortida de 145.000 euros en cas d'execució. El contracte fixava com a data límit de devolució el 29 d'agost de 2025.
A mitjan agost la societat TQ-MR Family II S.L., vinculada a l'empresari gironí Toni Quintana, va assumir l'administració única de Corvaill del Port S.L., cessant-ne els titulars originals
El 16 de juny, però, abans que vencés el contracte, Adela Esteban es va suïcidar. Poques setmanes després, el seu marit, José Andrés Bel, administrador solidari de la societat, va entrar en coma després d'un intent de suïcidi i va morir a finals d'agost. Amb la principal accionista difunta i l'administrador incapacitat, Corvaill del Port S.L. va quedar sense direcció. El 51% de les accions —la participació majoritària— va passar a formar part d'una herència jacent encara per identificar. Per tot això, el prestador barceloní ha decidit recórrer als tribunals amb la voluntat de recuperar els diners prestats i defensar la seva posició.
Moviments societaris misteriosos
Així mateix, la voluntat del prestador de Barcelona és respondre una pregunta: com és possible que en ple buit societari, amb l'accionista majoritària ja difunta i l'administrador en coma, Corvaill del Port S.L. canviés de mans abans del venciment del préstec, previst per al 29 d'agost? I és que, tal com s'indica a la demanda, a mitjan agost la societat TQ-MR Family II S.L., vinculada a l'empresari gironí Toni Quintana, va assumir l'administració única de Corvaill del Port S.L., cessant-ne els titulars originals. Paral·lelament, una altra empresa del mateix grup, TQ-MR Family S.L., va exercir una opció de compra sobre una de les finques més valuoses del matrimoni al Port de la Selva, situada a primera línia de mar.
El prestador barceloní considera que aquests moviments podrien ser maniobres per buidar el patrimoni del deutor i eludir les garanties constituïdes, sobretot tenint en compte que, en el moment de signar el préstec davant notari, no hi figurava el nom de cap societat vinculada a TQ-MR Family.
Així mateix, la penyora notarial sobre el 51% de la companyia no es va executar correctament, fet que ha impedit que el prestador barceloní pogués mantenir el control d’aquest percentatge. L’arribada d’un nou administrador i l’aparent transmissió de participacions han complicat encara més la situació.
La demanda, presentada aquest setembre davant els jutjats de Barcelona, reclama l'embargament dels béns del matrimoni a Barcelona, el Port de la Selva i Albarracín. També demana el bloqueig de participacions i comptes bancaris, que els hereus identifiquin l'herència i, si s'escau, assumeixin el deute. L'objectiu és assegurar el cobrament del préstec i mantenir la validesa de la penyora fins que el jutge dicti sentència.
TQ-MR afirma que va adquirir el 51% el mes de maig
Fonts de TQ-MR Family justifiquen a Crónica Global la seva entrada a Corvaill del Port S.L. assegurant que van adquirir el 51% de les participacions socials el 30 de maig de 2025, abans de la mort de la fiadora solidària, i que sobre aquestes accions no hi havia cap penyora. Segons la societat gironina, si hagués existit alguna càrrega, "la compravenda no s'hauria pogut dur a terme".
TQ-MR Family assegura que la societat Corvaill del Port S.L. "només té deutes" i que "qui vulgui aquest 51% li'l venem per un euro"
Des de TQ-MR Family asseguren també que van assumir l'administració el 22 d'agost per "desescalar tancaments, indemnitzar treballadors i alliberar locals", i que en aquell breu període van comprovar que la companyia havia rebut préstecs de diversos creditors, tots amb garanties similars sobre les participacions socials. Era una "cadena de préstecs impossibles de retornar", afirmen.
Pel que fa a la garantia del 51% a favor del prestador barceloní, TQ-MR Family nega que existís una única penyora vàlida, assegura que la societat "només té deutes" i que "qui vulgui aquest 51% li'l venem per un euro". En aquest sentit, preveuen entrar en concurs de creditors i assumir pèrdues superiors als 600.000 euros.
Així doncs, el prestador barceloní podrà executar la seva garantia? Els moviments societaris posteriors van ser legítims? O bé constitueixen un frau? Aquestes són preguntes que ara haurà de respondre la justícia.
