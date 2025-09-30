L'hospital de Figueres incorpora un nou sistema d'higiene per als pacients
L’ús d’aquests nous productes ha permès una reducció dels residus generats de bolquers, esponges, aigua, sabó i crema hidratant
L'hospital de Figueres i l'Hospital d'Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume han implementat un nou sistema d'higiene per a les persones ingressades que requereixen ajuda en la seva higiene personal. Aquest canvi, que ha sorgit de la revisió contínua que es fa de processos i productes amb l’objectiu d’identificar aspectes de millora, busca augmentar el confort i el benestar de les persones ateses i reduir l'impacte ambiental dels dos centres sanitaris amb la disminució dels residus generats.
Aquest nou mètode utilitza productes més sostenibles i beneficioses per a la pell. D’una banda, es fan servir manyoples d'un sol ús amb acció triple: són unes manyoples especials que, combinades amb una crema, netegen, hidraten i protegeixen la pell amb una sola aplicació, pràcticament sense necessitat d'aigua.
D’altra banda, s'han introduït bolquers d’absorció ràpida d'última generació que s'ajusten a la mida de cada persona, augmentant la comoditat i la seguretat. Gràcies a un indicador d'humitat, el personal sap quan cal reemplaçar-los, evitant canvis innecessaris.
La implementació d’aquests nous productes ha permès una reducció dels residus generats de bolquers, esponges, aigua, sabó i crema hidratant.
Aquest sistema es va introduir com a prova pilot fa uns mesos a l’HAI Bernat Jaume i, després de comprovar-ne els bons resultats, s’ha fet extensiu a les plantes i al Servei d’Urgències de l’hospital de Figueres.
