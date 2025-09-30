Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'hospital de Figueres incorpora un nou sistema d'higiene per als pacients

L’ús d’aquests nous productes ha permès una reducció dels residus generats de bolquers, esponges, aigua, sabó i crema hidratant

Nous productes en la higiene dels pacients.

Nous productes en la higiene dels pacients. / FSE

Redacció

Figueres

L'hospital de Figueres i l'Hospital d'Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume han implementat un nou sistema d'higiene per a les persones ingressades que requereixen ajuda en la seva higiene personal. Aquest canvi, que ha sorgit de la revisió contínua que es fa de processos i productes amb l’objectiu d’identificar aspectes de millora, busca augmentar el confort i el benestar de les persones ateses i reduir l'impacte ambiental dels dos centres sanitaris amb la disminució dels residus generats.

Aquest nou mètode utilitza productes més sostenibles i beneficioses per a la pell. D’una banda, es fan servir manyoples d'un sol ús amb acció triple: són unes manyoples especials que, combinades amb una crema, netegen, hidraten i protegeixen la pell amb una sola aplicació, pràcticament sense necessitat d'aigua.

D’altra banda, s'han introduït bolquers d’absorció ràpida d'última generació que s'ajusten a la mida de cada persona, augmentant la comoditat i la seguretat. Gràcies a un indicador d'humitat, el personal sap quan cal reemplaçar-los, evitant canvis innecessaris.

La implementació d’aquests nous productes ha permès una reducció dels residus generats de bolquers, esponges, aigua, sabó i crema hidratant.

Aquest sistema es va introduir com a prova pilot fa uns mesos a l’HAI Bernat Jaume i, després de comprovar-ne els bons resultats, s’ha fet extensiu a les plantes i al Servei d’Urgències de l’hospital de Figueres.

