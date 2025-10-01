Un acusat reconeix que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà i demana perdó
Les acusacions demanen 15 anys de presó i la defensa al·lega que el processat anava begut
Un acusat ha reconegut que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el matí del dia de Nadal del 2023 i ha demanat perdó a la víctima i a la seva família. El tribunal ha reproduït la declaració que va fer la menor com a prova preconstituïda. La víctima va explicar que el processat era amic del seu germà i va passar la nit a casa seva. Ja al matí, la va convèncer per marxar amb cotxe amb l'excusa de portar-la a Figueres, com ella volia. De camí, va desviar el vehicle fins a una zona apartada i la va atacar. El fiscal i l'acusació particular demanen 15 anys de presó i multa de 1.080 euros per un delicte d'agressió sexual i un delicte lleu de lesions. La defensa sol·licita atenuants d'embriaguesa i de confessió.
El judici ha començat amb la declaració de l'acusat, que a la primera pregunta del fiscal ha reconegut els fets i ha demanat perdó. "Vull demanar disculpes a la nena, a la seva família que em va brindar confiança i als meus fills per haver-los deixat sols", ha dit el processat, que ha arribat a l'Audiència de Girona emmanillat i custodiat pels Mossos d'Esquadra perquè està en presó preventiva.
L'acusat ha admès que els fets van passar tal com va explicar la víctima i segons recull l'escrit de conclusions de la fiscalia i de l'acusació particular. L'home era amic d'un germà de la víctima i, amb ell i un altre amic, van passar plegats la nit de Nadal en un domicili d'un poble de l'Alt Empordà. A l'habitatge també hi era la menor, que va decidir-se tancar-se amb clau en una habitació per dormir perquè els tres homes feien fressa.
Cap a les 9.30 hores del matí del 25 de desembre, el processat va picar a la porta de l'habitació on era la víctima i, després d'una "breu conversa" la va convèncer perquè l'obrís. Durant l'exploració, la menor va afirmar que l'home li havia dit en diverses ocasions que la considerava "com una filla" i que mai li faria "mal". Va aconseguir que la víctima accedís a marxar amb ell amb cotxe perquè li va dir que l'ajudaria a "escapar-se" i la portaria a Figueres.
Quan ja estaven dins el vehicle, va desviar el cotxe fins a una zona boscosa i la va violar, tenint "ple coneixement" de l'edat de la víctima i aprofitant-se del fet d'estar sols, ser una persona de confiança de la família de la menor i de "l'ascendència" que tenia cap a la nena.
Després de l'agressió sexual, va "estrangular" el coll de la menor amb el braç fins que la víctima va perdre el coneixement "uns segons". Quan va recuperar la consciència, la menor va aconseguir agafar el seu telèfon mòbil i gravar uns vídeos, que han posat durant el judici. La imatge és del terra del vehicle perquè la víctima no volia que la descobrís, però se sent l'àudio amb ella demanant-li a l'acusat que la portés a casa amb la seva mare. També s'escolta la veu del processat, que ha reconegut que era ell.
Finalment, la va portar fins a Figueres. La víctima va poder trobar-se amb la seva família i van anar a denunciar els fets. En paral·lel, l'acusat es va presentar voluntàriament a una comissaria dels Mossos d'Esquadra. L'anàlisi de les restes biològiques van localitzar ADN de l'acusat als genitals i a la roba interior de la menor.
L'acusat ha al·legat que aquella nit va estar consumint alcohol i cocaïna. De fet, ha argumentat que era addicte i que està en tractament al centre penitenciari. Tot i això, el fiscal i l'acusació particular argüeixen que no hi ha cap prova objectiva que demostri que, en el moment de cometre la violació, tingués les capacitats afectades o parcialment anul·lades, com sosté la defensa.
La fiscalia i l'acusació particular sol·liciten una pena de 15 anys de presó pel delicte d'agressió sexual amb penetració a menor de 16 anys i multa de 1.080 euros pel delicte lleu de lesions. També volen que el processat s'estigui 8 anys en llibertat vigilada i que l'expulsin del país un cop complertes tres quartes parts de la condemna. A la sala de vistes, el processat, que és d'origen hondureny, ha demanat que no el deportin perquè els seus fills viuen aquí.
En concepte de responsabilitat civil, les acusacions demanen 30.000 euros pel dany moral. El fiscal ha explicat que la menor pateix símptomes compatibles amb estrès posttraumàtic arran dels fets, tal com acrediten els perits, i que remarca que la violació ha tingut unes conseqüències "devastadores" en la víctima perquè li ha causat un "dany irreparable".
La defensa demana una pena de 8 anys de presó perquè vol que li apreciïn l'eximent incomplet o l'atenuant de drogoaddicció i l'atenuant de confessió. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Aquests son els concerts que hi haurà a La Copa per Fires de Girona 2025
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Una limusina 'abandonada' a la carretera dels Àngels
- La veïna de Girona Dolors Sureda celebra els 109 anys
- Conducció temerària a Castelló: un motorista de 15 anys aixeca roda i perd 10 punts del carnet
- Pepe Rodríguez nega l’entrada a aquest tipus de client: 'No es pot fer un 'show' en un restaurant