28 anys després

Un home vol saber si el seu oncle és un dels immigrants morts sense identificar en l'accident de camió de Capmany de 1997

El jutjat de Figueres busca identificar Ahmed El-Hamdaoui entre els cinc cossos enterrats per evitar exhumacions

Imatge de l'accident del camió que transportava immigrants i que va bolcar a Capmany el 16 de març del 1997.

Imatge de l'accident del camió que transportava immigrants i que va bolcar a Capmany el 16 de març del 1997. / Xavi Fàbrega

Redacció

Figueres

El 16 de març de 1997 és una data que ha quedat marcada a la història de l’Alt Empordà. Aquell dia va tenir lloc un fet tràgic que encara avui recorden moltes persones: un camió que transportava divuit homes magribins en situació irregular va bolcar a Capmany i, com a conseqüència, onze persones van perdre la vida. En un principi, totes les víctimes eren "sense nom", és a dir, no es van poder identificar. Tanmateix, a poc a poc, es va anar posant nom a alguns dels morts, tot i que cinc d’ells, encara avui, continuen sense identificar. Ara, vint-i-vuit anys després, es podria posar identitat a un d’aquests cinc homes. Ibrahim el-Hamdaoui ha presentat un escrit per demanar que es comprovi si el seu oncle, Ahmed el-Hamdaoui —germà del seu pare—, és un dels cadàvers catalogats com a morts 2, 5, 8, 9 o 10 i enterrats al cementiri de Figueres.

Segons ha avançat El Punt Avui, el Jutjat d'Instrucció número 5 de Figueres, que va portar la investigació del cas, ha remès la petició al Jutjat Penal número 2 de Girona, responsable de la sentència inicial absolutòria. Aquesta resolució va ser posteriorment revocada per l'Audiència, que va condemnar Lakbir Aitsalah, l'organitzador del viatge, a tres anys de presó, després que es reformés el Codi Penal per corregir el buit legal existent i permetre castigar el tràfic il·legal de persones en trànsit o amb destinació a l'Estat espanyol.

L'objectiu principal és localitzar l'expedient, que inclou les fitxes elaborades per la Guàrdia Civil de totes les víctimes, amb les fotografies dels cossos, la roba i els objectes personals. Aquest material ha de servir per determinar si El-Hamdaoui —de qui es conserva una fotografia en vida— presenta coincidències físiques amb algun dels cinc cadàvers enterrats a Figueres. En cas que s'hi detectin coincidències, es podria evitar l'exhumació dels cinc cossos per a la realització de les proves d'ADN.

L'empremta biològica dels cossos sense identificar enterrats a Figueres no es conserva, ja que l'any 1997 encara no s'aplicaven les proves d'ADN en les investigacions forenses.

Imatge de l'accident del camió que transportava immigrants i que va bolcar a Capmany el 16 de març del 1997.

Onze persones van perdre la vida en l'accident. / Jordi Ribot

Un altre intent d'identificació

Val a dir que el 2018, una dona marroquina resident a Itàlia va comparèixer davant les autoritats perquè sospitava que el seu germà viatjava en el camió sinistrat. Malgrat tot, no va aportar més informació, de manera que no es va dur a terme cap exhumació ni cap investigació complementària.

