Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”

L’alcalde de la ciutat lloa la incorporació de microbusos elèctrics per a oferir visites més sostenibles i accessibles

L'alcalde de Figueres Jordi Masquef amb Xavier Camps i Alfons Martí a bord d’un microbús elèctric.

L'alcalde de Figueres Jordi Masquef amb Xavier Camps i Alfons Martí a bord d’un microbús elèctric. / Santi Coll

Santi Coll

Figueres

Davant la recent arribada dels quatre microbusos elèctrics adquirits per Actiescola i Terramar, el grup empresarial concessionari del servei de visites del castell de Sant Ferran, l’alcalde de Figueres ha estat un dels primers a voler-los conèixer. Jordi Masquef ha lloat l’empenta dels promotors de la iniciativa, "ja que aquests nous vehicles són més sostenibles i també ajudaran a millorar la participació de gent amb problemes de mobilitat".

L’alcalde els va conèixer de la mà de Xavi Camps i Alfons Martí, codirectors de l’empresa i es va mostrar "molt content amb el sistema de visites que està implementant el nou concessionari. La gent ens demana que passin coses a la ciutat i creiem que aquesta renovació impulsada des del Consorci, del qual l’Ajuntament de Figueres en forma part al costat del Ministeri de Defensa i la Generalitat, és una bona eina per a aconseguir-ho".

Dinamització de la fortalesa

Masquef espera que "la dinamització de la fortalesa vaig endavant, perquè això ens beneficiarà a tots i, també, complirà la seva funció de donar-la a conèixer".

L'alcalde Masquef dialogant amb els directors del servei de visites del Castell

L'alcalde Masquef dialogant amb els directors del servei de visites del Castell / Santi Coll

Cada microbús pot portar vint-i-tres passatgers i s’afegeix a la proposta de visitar els fossars amb bicicleta i, per descomptat, de fer el recorregut guiat a peu. El projecte del nou concessionari també té la mirada molt posada en les escoles i instituts, amb un programa de visites durant el curs preparades conjuntament amb el Servei Educatiu de l’Alt Empordà.

La difusió a les xarxes socials de la visita de l'alcalde al Castell i la prova de conducció que va fer dels nous microbusos, dins del recinte de la fortalesa, no va agradar gaire al grup municipal socialista, que va denunciar "el narcisisme volgudament enganyós de l'alcalde de Figueres" per aquest fet.

