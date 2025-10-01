Col·leccionisme
Obren un Verkami per crear el primer museu del Whisky de la península Ibèrica a Llançà
Quevall licors vol adquirir una col·lecció privada de 300 ampolles històriques d'aquest destil·lat
En aquesta selecció hi ha la primera ampolla de whisky catalana coneguda, la Real Condor Whisky i una de la destil·leria La Corona de Filipines, antiga colònia espanyola, que és l'origen de la cervesa San Miguel, entre altres
Núria Noguera
Quevall Licors de Llançà ha obert un Verkami per recaptar fons per poder obrir el primer museu del whisky de la península Ibèrica. Aquest estaria ubicat al poble llançanenc, en unes sales nobles del segle XI, a sobre mateix de la destil·leria actual, al carrer Afora, 6.
Tanmateix, el primer pas és adquirir una col·lecció privada única de 300 ampolles de whisky històriques. La majoria provenen de destil·leries catalanes de finals del segle XIX i principis del segle XX, en perfecte estat i sense obrir. “Volem preservar aquest llegat perquè no marxi a l’estranger i fer-lo accessible a tothom”, remarca Isaac Castelló, propietari de Quevall. I afegeix que “necessitem 43.000 euros per comprar la col·lecció i la resta per adequar l’espai, comprar vitrines, permisos, sistemes de seguretat i altres despeses”.
Quan Quevall va començar a comercialitzar, el 2024, el Catalonia Single Malt Whisky, el primer fet íntegrament a Catalunya, el col·leccionista català, de 86 anys, en va comprar una i d’aquí “va sorgir una amistat”, diu Castelló. De fet, aquest adquireix ampolles de whisky històriques des dels 14 anys.
Fa uns mesos, Quevall va tenir coneixement que el col·leccionista havia rebut una oferta generosa d’uns inversors de l’estranger. “I és quan nosaltres, la destil·leria Quevall, vam intercedir per intentar frenar aquesta adquisició. Després de mesos de converses i d’haver renyit diverses vegades, hem arribat a un principi d’acord”. Amb aquest inici de pacte, el col·leccionista accepta molts menys diners que els oferts pels inversors estrangers, però a canvi, la destil·leria es compromet a obrir un museu amb el seu nom, a mantenir viva la col·lecció i a fer-la accessible a tothom.
Valor històric
“Creiem que el conjunt d’ampolles té un alt valor històric i hem d’intentar evitar que aquesta col·lecció caigui en les mans equivocades i sigui trossejada i venuda amb fins especulatius”, sentencia Castelló. Aquest any 2025, Quevall ha adquirit una nau industrial al polígon Pont del Príncep de Vilamalla i ha comprat dos nous destil·ladors, i explica que “ara mateix la tresoreria no permet realitzar aquest projecte sense ajuda”.
Des de Quevall també creuen que aquest projecte pot ajudar a desestacionalitzar i a portar un altre tipus de turista al municipi i a la comarca de l’Alt Empordà.
En aquesta selecció hi ha la primera ampolla de whisky catalana coneguda, la Real Condor Whisky 1914-1931 de Joan Parera, i una de la destil·leria La Corona de Filipines, antiga colònia espanyola, que és l’origen de la cervesa San Miguel, entre moltes altres. Castelló destaca que amb aquesta col·lecció es pot resseguir la història de les destil·leries, però també la del país. “Per exemple, durant la Primera República hi ha un canvi en l’idioma de l’etiquetatge de les ampolles, ja que es deixen d’escriure en castellà i es comencen a etiquetar en català”, assegura.
Per consultar les recompenses dels mecenes i la informació del projecte podeu consultar la pàgina del Verkami.
