El Parlament atorga la Medalla d'Or a la figuerenca Karina Gibert
El Parlament vol reconèixer "l’aportació a la governança de la intel·ligència artificial" de Gibert
A més, la Mesa ha acordat concedir el guardó a la Federació d’Ateneus de Catalunya i, a títol pòstum, a Enric Morist i Josep Gassó
La Mesa del Parlament ha acordat aquest dimarts, per unanimitat, atorgar la Medalla d'Honor en categoria d'or a la figuerenca experta en intel·ligència artificial Karina Gibert i a la Federació d'Ateneus de Catalunya. A més aquest any la cambra també concedeix, de manera excepcional, el guardó a títol pòstum als activistes socials Josep Gassó, que va ser president de Fundesplai; i Enric Morist, que va ser president de la Taula del Tercer Sector i coordinador de la Creu Roja Catalunya. El lliurament de les medalles es farà el 29 d'octubre en un acte institucional al Parlament.
Amb la concessió d'aquesta medalla, a proposta del president del Parlament, Josep Rull, la cambra vol reconèixer "l'aportació a la governança de la intel·ligència artificial" de Karina Gibert. Alhora, consideren que és "un referent en la conscienciació per a un desenvolupament i un ús ètic i responsable d'aquesta tecnologia". Gibert és professora catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya, exdirectora i cofundadora del centre de recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence (IDEAI) i degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF).
Així mateix, el Parlament vol reconèixer la Federació d'Ateneus de Catalunya per la seva tasca durant més de quatre dècades "de foment i divulgació de la cultura". I també en destaquen que ha estès arreu de Catalunya la llengua catalana i han difós valors socials i democràtics contribuint de manera determinant a l'equilibri i cohesió social. La Federació es va fundar el 1983 amb l'objectiu d'aglutinar ateneus i actualment compta amb 200 entitats federades i unes 90.000 persones associades.
Medalles a títol pòstum
A títol pòstum, el Parlament també distingirà aquest any amb la medalla d'or dues persones. Josep Gassó, qui va ser president de Fundesplai "per la seva capacitat de forjar un moviment d'educació en el lleure per a infants i joves".
Gassó va iniciar l'activitat en el món del lleure i l'activisme quan tenia 17 anys al barri de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat i l'any 1969 va crear el Club d'Esplai Bellvitge. El 1996 es va crear la Fundació Catalana de l'Esplai, avui Fundesplai, que arriba a uns 400.000 participants cada any amb programes educatius i socials.
La segona medalla a títol pòstum és per a Enric Morist, qui va ser president de la Taula del Tercer Sector Social i coordinador de la Creu Roja Catalunya durant dues dècades, "pel seu compromís amb els millors valors de la integració, per la lluita contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats i per la seva defensa dels drets humans".
Morist va començar de jove a ser voluntari de la Creu Roja a Igualada i la seva vida va estar estretament lligada a aquesta organització humanitària. L'any 2019 va rebre el premi solidari ONCE.
Els quatre reconeguts, "una font perenne d'inspiració"
Durant el seu discurs des del Saló d'Audiències del Parlament, Rull ha remarcat que totes quatre medalles s'han lliurat a una entitat i a personalitats que són "una font perenne d'inspiració". "Han contribuït a fer una Catalunya millor; els seus són els valors sobre els quals volem bastir aquesta petita nació del sud d'Europa", ha dit el president de la cambra.
Rull, que ha afirmat que és "un honor immens" poder-los reconèixer, ha destacat "la col·lectivitat ètica" i els valors dels guardonats per "ser capaços d'anticipar-se i entendre quines són les palanques que mouen i mouran el món".
