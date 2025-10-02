Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
L'home ha aparegut sa i estalvi en una pista forestal
Uns boletaires han localitzat aquest dijous matí un excursionista de 62 anys que havia estat desaparegut des de dimecres a la tarda a la zona del Santuari de la Mare de Déu del Mont, al terme municipal d’Albanyà. Els boletaires l’han trobat poc abans de les nou del matí en una pista forestal i l'han acompanyat al punt on havia deixat el cotxe, a l’aparcament del poble.
L’excursionista, de nacionalitat estrangera, després ha estat traslladat al centre de comandament dels Bombers, on els efetius del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha valorat. Segons els Bombers, tot i haver presentat molèsties al peu, l’home estava en bon estat de salut i ha estat evacuat a un centre hospitalari per a una revisió més detallada.
L’excursionista ha relatat haver passat la nit al ras i segons haurien esbrinat els Bombers amb l'alcaldessa d'Albanyà seria una zona anomenada el safareig de Can Nou, on ha explicat que veia la línia elèctrica. L’home s’hauria desorientat durant la ruta que feia dimecres amb un grup de 22 excursionistes i va prendre una direcció contrària i es va separar de la resta. En fer-se de nit es va quedar en aquesta zona del safareig i quan ha sortit la llum del dia hauria agafat la pista on els boletaires l'han trobat.
La recerca va començar dimecres al vespre després que l’absència de l’excursionista es detectés en el recompte del grup. La manca de bateria al mòbil ha dificultat la seva localització. Inicialment, els Bombers van mobilitzar 12 dotacions, incloent-hi efectius especialitzats -GRAE, Grup Caní- i drons, i han ampliat el dispositiu fins a 18 dotacions aquest dijous al matí amb la Unitat de Comandament Mitjana.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona