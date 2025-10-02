Busquen un excursionista de 62 anys desaparegut a la zona de la Mare de Déu del Mont
Feia una ruta en grup per l’Alta Garrotxa quan se’n va perdre el rastre dimecres al vespre
Els Bombers treballen en la recerca d’un excurionista de 62 anys, de nacionalitat estrangera, desaparegut des de dimecres a la tarda a la zona del Santuari de la Mare de Déu del Mont, al terme municipal d’Albanyà (Alt Empordà).
L’home, de nacionalitat estrangera, formava part d’un grup organitzat de 22 excursionistes que feia una ruta per l’Alta Garrotxa. En fer el recompte, es va detectar que no hi era, i es va donar l’avís als serveis d’emergència a les 19.11 h. Segons les primeres informacions, l’excursionista no portaria bateria al mòbil, fet que en dificulta la localització.
La recerca va començar dimecres al vespre amb 12 dotacions dels Bombers -incloent-hi efectius dels GRAE, la GCR i drons de suport-, i aquest dijous s’ha ampliat el dispositiu fins a 18 dotacions amb la incorporació de la Unitat de Comandament Mitjana.
Els equips continuen treballant intensament per rastrejar la zona i intentar localitzar l’home desaparegut.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona