Denunciat per capturar ocells fringíl·lids amb xarxa japonesa a Castelló d'Empúries

Els Agents Rurals recuperen set aus i els arts de caça

Les arts de caça i els ocells fringíl·lids recuperats pels Agents Rurals a Castelló d'Empúries.

Les arts de caça i els ocells fringíl·lids recuperats pels Agents Rurals a Castelló d'Empúries. / Agents Rurals

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

Els Agents Ruralshan denunciat recentment una persona per capturar ocells fringíl·lids amb xarxa japonesa a Castelló d’Empúries. Durant la intervenció, els agents van comissar els arts de caça i van recuperar set aus. Concretament, cinc caderneres, dos verdums i un gafarró, que van ser traslladats al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà per a la seva recuperació, informen a través de les seves xarxes socials.

La captura i el comerç d’ocells fringíl·lids, com caderneres i passerells, està completament prohibit per la normativa vigent, i els arts utilitzats pels furtius són considerats un delicte contra la fauna segons el Codi Penal.

Els Agents Rurals van començar intensificar la seva vigilància especialment durant els mesos d’estiu, període en què els exemplars joves acaben de sortir del niu i són més vulnerables. Des de l’1 de gener de 2024 fins al 5 d’agost d’aquest any, els agents han dut a terme un total de 1.202 actuacions contra aquesta pràctica il·legal.

Aquestes mesures formen part de l’estratègia per protegir la biodiversitat i garantir la conservació de les espècies autòctones a Catalunya.

