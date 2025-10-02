Fotografia
Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
El figuerenc Josep Maria Samitier ha retratat més de cent cinquanta entrades de la comarca a bord de la seva bicicleta
Roger Illa
"M'agraden molt les portes, crec que expliquen la història de cada temps del nostre país". Josep Maria Samitier, "Sami", és un apassionat de la bicicleta que, des de fa prop d'un any, explica la història de l'Alt Empordà a través de les seves portes. Les fotografia durant les seves rutes ciclistes i hi inclou la seva bicicleta, de la marca Megamo. Ja té més de cent cinquanta imatges, gairebé totes de la comarca i algunes del Baix Empordà, i continua augmentant la seva col·lecció a mesura que suma quilòmetres.
La idea li va sorgir "d'un dia per l'altre", recorda. "Vaig veure una porta blau cel que hi ha entre Peralada i Vilanova de la Muga i em va cridar l'atenció especialment pel seu color", diu. A partir de llavors va decidir buscar altres portes amb tonalitats particulars, detalls especials en el porticó, la bústia o l'espiell... Elements que passen desapercebuts per gairebé tothom, però que atreuen l'interès del figuerenc. Tota porta és susceptible de ser fotografiada per Sami mentre, això sí, faci la instantània mentre està fent una ruta en bicicleta: "Si veig la porta i no vaig en bici, no m'hi paro i ja hi torno més tard". El costum de Sami de fer-ho tot a bord de la bicicleta ve de lluny. Va començar a anar-hi amb vint anys, en els quals ha alternat muntanya, carretera i gràvel, i ha organitzat proves de la zona com la popular -i ja desapareguda- La Molina-Figueres. També va ser el promotor de la Sortida Nocturna, que partia del Pantà de Boadella i que va arribar a reunir cent quinze participants.
Amb tanta varietat, ja li costa escollir les portes preferides del seu repertori. En destaca algunes d'industrials dins de Figueres, en carrers com el Cendrassos o l'Eres de la Vila. També a la capital altempordanesa en té molt present una altra de més antiga, ubicada al carrer Santa Llogaia: "A simple vista no té res d'especial, però té un picaporta en forma de drac i una pedra rodejant-la que és impressionant". Fora de Figueres, destaca dues zones més: Peralada, en el cas antic del qual hi ha una gran diversitat de colors, i Hostalets de Llers, on a peu de carretera hi ha una de les portes predilectes de la seva col·lecció. Relata que té una pedra a sobre que data de l'any 1896 en què, tot i que està convençut que "gairebé tothom de Figueres hi ha passat per davant", pocs s'hi hauran fixat.
Explica que no li cal ni tan sols apuntar on ha trobat cada lloc, que ho té tot "documentat al cap". Si volgués fer-ho tindria fàcil. A l'horitzó hi té el projecte de poder fer una exposició amb totes les fotografies i aprofitar, així, per explicar la història de la comarca. Seria, també, una excusa per prolongar aquest hobby. "Em falten moltes portes, hi ha molts pobles diferents", admet.
