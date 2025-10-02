Roses bonificarà la plusvàlua en transmissions per herència si es destina a la borsa d'habitatge
L'Ajuntament ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals que congela els impostos per al 2026
L'Ajuntament de Roses ha aprovat aquesta setmana la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2026 que congelen els impostos i incorporen noves bonificacions de caràcter social i ambiental. També introdueixen millores en la transparència i gestió administrativa.
Els principals tributs —IBI, IAE, IVTM, ICIO i plusvàlua— es mantenen sense cap augment. Les modificacions aprovades són de caràcter tècnic i de gestió, amb l’objectiu de fer més entenedora la regulació i adaptar-la a la normativa vigent.
La regidora d’Economia i Hisenda, Joana Pérez, va destacar que “el nostre compromís és que la fiscalitat de Roses sigui justa, clara i adaptada a la realitat de la nostra ciutadania. Per això mantenim congelats els impostos, introduïm noves bonificacions que responen a necessitats socials i ambientals, i millorem la transparència i la gestió administrativa de les ordenances”.
Bonificacions
Entre les novetats, destaca la redefinició de les bonificacions ambientals per a vehicles zero emissions i la incorporació d’una bonificació del 95% en la plusvàlua per a transmissions per herència, sempre que l’immoble es destini a la Borsa d’Habitatge de Lloguer Social durant un mínim de cinc anys.
Pel que fa a l’ICIO, el pagament a compte es calcularà a partir d’ara amb mòduls establerts pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), per garantir més transparència en el procés.
Les quotes s’actualitzen amb un increment del 2,8%, corresponent a l’IPC, amb algunes excepcions. En concret, l'aigua augmenta un 1,17%, el clavegueram un 1,81% i la taxa de residus, en canvi, no s'incrementa.
També s’ajusten altres serveis, com el cementiri o l’ocupació de la via pública, i s’incorporen noves taxes per a certificats de bona execució sol·licitats per empreses contractistes.
Pel que fa a l’ús d’instal·lacions municipals, es revisen les condicions del Teatre Municipal, l’Espai Cultural de la Ciutadella i el Castell de la Trinitat, amb l’objectiu de fomentar la cultura i la participació ciutadana.
Calendari fiscal
Es mantenen les tres fraccions per als rebuts domiciliats, però s’ajusten les dates de càrrec per optimitzar la gestió bancària. A partir del 2026, els pagaments es faran l’1 de juliol, l’1 de setembre i l’1 de novembre, en lloc del 30 de juny, 31 d’agost i 31 d’octubre. Pel que fa a la llar d’infants i el transport escolar, el pagament s'efectuarà el dia 10 de cada mes, en lloc del dia 5.
Les noves ordenances fiscals entraran en vigor l’1 de gener de 2026, un cop publicades al Butlletí Oficial de la Província. Amb aquest paquet de mesures, l’Ajuntament reafirma la seva voluntat d’oferir una fiscalitat equilibrada i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
