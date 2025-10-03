Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fira del Vehicle d’Ocasió

Arrenca la FiraVO de Figueres amb una àmplia oferta de vehicles garantits

Setze empreses automobilístiques exposen més de mig miler de models diferents en el Recinte Firal fins diumenge

Les imatges de la inauguració de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres 2025 / Ajuntament de Figueres

Santi Coll

Figueres

La 19a Fira del Vehicle d’Ocasió (FiraVO) de Figueres se celebra des d'avui i fins diumenge al Recinte Firal. Després d’un intent poc reeixit d’avançar-la a mitjan setembre, FiraVO torna a l’aixopluc convencional del mes d’octubre, un moment del calendari que li havia estat molt favorable en la majoria de les edicions anteriors.

L’Ajuntament de Figueres és al capdavant d’una organització que ha treballat estretament amb concessionaris i botigues especialitzades. L’esdeveniment exposa, durant tres dies, més de 500 models en un espai de 6.000 m² amb vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, de quilòmetre zero, seminous i de gerència.

L’Ajuntament, en paraules dels regidors Manel Rodríguez i Pilar Sánchez, responsables respectivament de Promoció Econòmica, i Fires i Mercats, recorden que "es tracta de la fira de vehicles d’ocasió amb més edicions de les comarques gironines". Aquest any s’ocupa el 100% de l’espai disponible, fet que demostra la implicació de les empreses i els bons resultats en les anteriors edicions. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i l’accés serà gratuït. L’acte d’inauguració s’ha celebrat aquest divendres, 3 d’octubre, a les 10 del matí.

Sorteig aparcament gratuït

Com en les edicions anteriors, entre les persones que comprin un vehicle a la Fira se sortejaran 16 vals d’aparcament gratuït durant un any a la zona blava de Figueres. És una iniciativa que es duu a terme amb la col·laboració de l’empresa plurimunicipal de serveis Fisersa.

Al FiraVO d’enguany hi participen: Turismes Figueres (Volvo), Optimcar (Jaeco, Omoda, Opel, Suzuki i Mazda), Garatge Plana (Mercedes), Grup Espígul -Interdiesel i Novartis- (Nissan, Renault, Dacia i Toyota), Garatge Sala (Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep), Texauto (Kia i Land Rover), Garatge Central (Ford), Autopodium (Seat, Volkswagen, Audi i Skoda), Interfren (Citroën), Fornells Motor (Hyundai), AM 94 (MG i Mitsubishi), Quadis Giq Auto (Peugeot), Quadis Ebro, i les empreses de compravenda Tot Rodó i Flexicar.

