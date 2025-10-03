El CAP de l'Escala incorpora l'atenció urgent en un nou espai
Les obres d'ampliació del centre han costat dos milions d'euros
Les obres d'ampliació del centre d'atenció primària (CAP) de l'Escala han permès guanyar espai i ajustar el centre a les necessitats assistencials de la població que atén. L’obra ha està finançada pel Servei Català de la Salut i ha suposat una inversió aproximada de 2 milions d’euros, entre obra i equipament.
Els treballs, que s’han executat durant poc més d’un any, han consistit en la construcció d’un nou edifici adjacent al CAP, on s’ha inclòs una base d’ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), a més de la reestructuració d’alguns espais i serveis de l’edifici antic, ja que inclourà l'atenció urgent. Aquest projecte ha permès guanyar un 60% més de superfície, ja que s’ha passat de 1.004 m2 a 1.513 m2 de superfície construïda, guanyant els 509 m2 d’ampliació del CAP, que inclou la base d’ambulàncies del SEM.
Més espais assistencials
El CAP ha guanyat cinc consultes d’atenció programada, de manera que ara en disposa d’un total de 19: onze per a medicina de família, dues d’odontologia, dues de pediatria, una de podologia, una d’atenció sexual i reproductiva. A més, s’ha ampliat l’àrea d’urgències i atenció continuada està integrada ara per quatre boxs, tres sales de tractament i una zona de triatge.
En aquesta àrea d’atenció urgent s’ha passat de disposar de 6 espais d’atenció (entre consultes, sales de tractament i boxs) a disposar de 8 espais (7 zones assistencials i 1 àrea de triatge). En total, el CAP disposa ara de 27 espais assistencials.
Amb el transcurs del temps, la creixent utilització dels serveis d’atenció continuada i urgent ha fet que el CAP reestructurés els espais en diverses ocasions per tal d’assumir les noves necessitats assistencials, la incorporació de professionals i la demanda creixent de visites d’urgències, especialment durant l’època d’estiu. Gràcies a aquesta ampliació, s’ha incrementat l’àrea assistencial i es compta amb unes instal·lacions amb major confort tant per a pacients com professionals i adaptades a les necessitats de la població actual.
El CAP Dr. Moisès Broggi va entrar en funcionament l’any 2004 en un edifici de dues plantes i amb una superfície construïda de 1.022 m2. L'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l'Escala, gestionada per la Fundació Salut Empordà, dona assistència a nou municipis: l'Escala, Albons, l'Armentera, Bellcaire d'Empordà, Torroella de Fluvià, Sant Pere Pescador, Ventalló, Viladamat i Vilamacolum. Des de la seva posada en funcionament fa prop de vint anys la població ha incrementat en un 20%. Actualment la població assignada a l’ABS és de 17.173 persones, però cal tenir en compte també la població estacional que incrementa notablement el nombre de persones al municipi.
En la inauguració del nou espai aquest divendres, la consellera de Salut, Olga Pané, ha assenyalat que l’ampliació és una obra “molt encertada, molt ben dissenyada des del punt de vista arquitectònic, i que crec que la gent apreciarà moltíssim”. Pané ha posat en valor les obres perquè “no només dona més espai de consulta sinó que permet diferenciar molt bé els dos circuits assistencials: l’urgent i l’atenció programada”.
