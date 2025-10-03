Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un dels acusats del crim de Cabanelles admet que potser va matar la víctima després de donar-li cops de puny

L'altre processat assegura que quan va marxar l'home era viu i reitera la seva innocència

Comença el judici per l'assassinat de Cabanelles: la fiscalia demana 24 anys per als acusats

D'esquenes, un dels processats pel crim de Cubelles durant el judici

D'esquenes, un dels processats pel crim de Cubelles durant el judici / Maria Garcia (ACN)

Maria Garcia / ACN

Maria Garcia / ACN

Un dels dos acusats del crim de Cabanelles ha admès que potser va matar la víctima després de donar-li cops de puny. El processat ha exposat que es van barallar, que ell era boxejador i sabia com picar, però que, quan va marxar, la víctima era viva. No obstant això, preguntat pel seu advocat sobre si ell li hauria provocat la mort, ell ha reconegut que "si després no va passar res més, el culpable soc jo". Per contra, l'altre processat ha exposat que quan va veure que es barallaven, ell va marxar perquè "li feia por" l'altre acusat perquè estava fora de si. "Mai l'havia vist així, no semblava ell", ha indicat. El judici, que se celebra amb jurat popular, continuarà la setmana vinent amb la declaració de testimonis, policies i pèrits.

