Incendi en un edifici abandonat a la Marca de l'Ham de Figueres
Han cremat peces de roba, i a l’edifici s’han trobat altres objectes, però la Guàrdia Urbana descarta que hi hagi persones vivint-hi
Un edifici abandonat, que havia quedat a mig construir al barri de la Marca de l’Ham de Figueres, va patir un incendi aquest dijous a la nit. Els serveis d’emergències 112 va rebre una trucada cap a dos quarts d’onze alertant de foc al carrer Taure.
Fins al lloc s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers i efectius de la Guàrdia Urbana de Figueres. Els agents van comprovar que les flames afectaven diverses peces de roba escampades en una cantonada de l’edifici. Els Bombers van extingir l’incendi vuit minuts abans de les onze de la nit i van assegurar la zona per garantir la seguretat.
Durant la intervenció, la Guàrdia Urbana va constatar que a l’interior hi havia diversos objectes, carretons trencats i una gran quantitat de roba escampada per terra. Tot i això, no es va detectar la presència de cap persona ni cap indici que algú hi estigués vivint, segons han informat fonts municipals.
També s’hi va desplaçar un equip del SEM per valorar possibles afectacions per inhalació de fum, però no va ser necessari prestar assistència mèdica.
