Pané veu "perfecta" la proposta de blindar l'avortament a la Constitució

La consellera de Salut veu a "acientífiques" les iniciatives que qüestionen els drets reproductius de les dones

La consellera de Salut, Olga Pané, en una visita a l'ampliació del CAP de l'Escala / ACN

La consellera de Salut, Olga Pané, s’ha mostrat favorable a la proposta del govern espanyol d’incloure l’avortament com a dret a la Constitució. Ha afirmat que li semblaria "perfecte" perquè cal protegir els drets reproductius de les dones "al nivell més alt possible". Ho ha dit durant la visita a l'ampliació del CAP de l'Escala, on també ha criticat durament les iniciatives que proposen consells sobre seqüeles posteriors a la interrupció voluntària de l’embaràs, que ha qualificat de "bestiesa acientífica". Ha assegurat que aquestes propostes formen part d’un "context negacionista" que també qüestiona les vacunes i altres avenços mèdics.

Durant la visita a l'ampliació del CAP de l'Escala, la consellera de Salut, Olga Pané, s’ha mostrat favorable a la proposta del govern espanyol d’incloure l’avortament com a dret a la Constitució. "A mi em semblaria perfecte", ha afirmat en una roda de premsa en què ha defensat que cal protegir els drets reproductius "al nivell més alt possible". "Tot el que sigui protegir drets, al nivell més gran que es pugui, em sembla positiu", ha conclòs.

Pané ha carregat contra les propostes que plantegen donar consells sobre suposats problemes derivats de la interrupció voluntària de l’embaràs, qualificant-les de "bestiesa acientífica". Segons la consellera, aquestes idees formen part d’un "context negacionista" que també qüestiona la vacunació i altres avenços mèdics.

