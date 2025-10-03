Pané veu "perfecta" la proposta de blindar l'avortament a la Constitució
La consellera de Salut veu a "acientífiques" les iniciatives que qüestionen els drets reproductius de les dones
La consellera de Salut, Olga Pané, s’ha mostrat favorable a la proposta del govern espanyol d’incloure l’avortament com a dret a la Constitució. Ha afirmat que li semblaria "perfecte" perquè cal protegir els drets reproductius de les dones "al nivell més alt possible". Ho ha dit durant la visita a l'ampliació del CAP de l'Escala, on també ha criticat durament les iniciatives que proposen consells sobre seqüeles posteriors a la interrupció voluntària de l’embaràs, que ha qualificat de "bestiesa acientífica". Ha assegurat que aquestes propostes formen part d’un "context negacionista" que també qüestiona les vacunes i altres avenços mèdics.
Durant la visita a l'ampliació del CAP de l'Escala, la consellera de Salut, Olga Pané, s’ha mostrat favorable a la proposta del govern espanyol d’incloure l’avortament com a dret a la Constitució. "A mi em semblaria perfecte", ha afirmat en una roda de premsa en què ha defensat que cal protegir els drets reproductius "al nivell més alt possible". "Tot el que sigui protegir drets, al nivell més gran que es pugui, em sembla positiu", ha conclòs.
Pané ha carregat contra les propostes que plantegen donar consells sobre suposats problemes derivats de la interrupció voluntària de l’embaràs, qualificant-les de "bestiesa acientífica". Segons la consellera, aquestes idees formen part d’un "context negacionista" que també qüestiona la vacunació i altres avenços mèdics.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri