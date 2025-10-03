Roba tres cotxes a Figueres i l’enxampen quan intentava forçar-ne un quart
La Guàrdia Urbana ha detingut un jove de 19 anys gràcies a l’avís d’un veí
La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut aquesta matinada, cap a les cinc, un jove de 19 anys acusat de robar a tres vehicles estacionats a l’aparcament de terra del carrer Ponent. Els agents l’han sorprès in fraganti quan es disposava a trencar el vidre d’un quart cotxe.
La detenció ha estat possible gràcies a la col·laboració ciutadana, ja que un veí va alertar la policia del que estava passant. El detingut ha quedat a disposició policial acusat de robatori amb força a l’interior de vehicles.
