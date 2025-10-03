Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Comença el judici per l'assassinat de Cabanelles: la fiscalia demana 24 anys per als acusats

Els sospitosos s'enfronten a 25 anys de presó per suposadament haver agredit mortalment la víctima

El judici pel crim de Cabanellas ha començat aquest divendres

El judici pel crim de Cabanellas ha començat aquest divendres

Aleix Freixas / ACN

Maria Garcia / ACN

Girona

 La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha iniciat aquest divendres al migdia el judici contra els dos acusats de matar un home a Cabanelles, el 2021. Segons el relat del fiscal, els tres acusats i la víctima van coincidir en una festa a Vilafant, on es van discutir i els dos homes li haurien clavat una pallissa. Més tard, el van carregar a un cotxe, el van portar fins a Cabanelles i el van degollar. Van deixar el seu cos al voral d'una carretera. La fiscalia els acusa d'un delicte d'assassinat i sol·licita 24 anys de presó per cadascun i l'acusació particular ho eleva als 25. Per contra, l'advocat de la defensa en demana l'absolució. Aquest divendres està previst que declarin els dos acusats.

