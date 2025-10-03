Comença el judici per l'assassinat de Cabanelles: la fiscalia demana 24 anys per als acusats
Els sospitosos s'enfronten a 25 anys de presó per suposadament haver agredit mortalment la víctima
La Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha iniciat aquest divendres al migdia el judici contra els dos acusats de matar un home a Cabanelles, el 2021. Segons el relat del fiscal, els tres acusats i la víctima van coincidir en una festa a Vilafant, on es van discutir i els dos homes li haurien clavat una pallissa. Més tard, el van carregar a un cotxe, el van portar fins a Cabanelles i el van degollar. Van deixar el seu cos al voral d'una carretera. La fiscalia els acusa d'un delicte d'assassinat i sol·licita 24 anys de presó per cadascun i l'acusació particular ho eleva als 25. Per contra, l'advocat de la defensa en demana l'absolució. Aquest divendres està previst que declarin els dos acusats.
