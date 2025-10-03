Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xofer detingut al Pertús amb 208 quilos de pol·len de cànnabis és condemnat a quatre anys de presó

Els duaners francesos l'enxampen i també se li ha imposat una sanció de dos milions d'euros

Una de les caixes amb la droga oculta / Douane Française

Eva Batlle

El Pertús

Agents duaners del Pertús francès van interceptar el passat 24 de setembre un camió amb matrícula holandesa que transportava 208 quilos de pol·len de cànnabis, una operació que ha acabat amb la condemna del conductor a quatre anys de presó.

Cap a mitja tarda, a l’autopista A9, en direcció Espanya-França, els agents, amb el suport d’un equip caní, van inspeccionar el remolc del vehicle. Durant la revisió, van trobar palets embolicats amb film transparent, que amagaven peces d’acer inoxidable i quatre capses de cartó situades a la base d’un dels palets.

L’obertura d’aquestes caixes va revelar la presència del material estupefaent, que sumava un total de 208 quilos de pol·len de cànnabis.

Les caixes sospitos on hi havia el pol·len de cànnabis.

Les caixes sospitos on hi havia el pol·len de cànnabis. / Douane Française

El conductor, de nacionalitat holandesa, va ser detingut de manera immediata i traslladat a la seu de la unitat duanera. Posteriorment, va ser lliurat al Cos de Policia de Perpinyà per a la instrucció del cas.

En la seva compareixença davant el Tribunal de Districte de Perpinyà, l’acusat va ser condemnat a quatre anys de presó, dels quals dos amb suspensió, amb detenció continuada. A més, se li va imposar una multa duanera de més de dos milions -2.080.000 euros- i una prohibició d’entrada al país durant cinc anys, informen des de la Duana francesa.

