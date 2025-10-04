Ramaderia
Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà
El sindicat Unió de Pagesos ha donat aquesta informació en un comunicat
Aquesta malaltia és de sacrifici obligatori i no afecta els humans
Núria Noguera
Aquest divendres 3 d'octubre s'ha detectat a Catalunya el primer focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una explotació bovina de l'Empordà, així ho ha explicat el sindicat Unió de Pagesos (UP) en un comunicat a la xarxa social Instagram. Aquesta malaltia és de sacrifici obligatori "i pot tenir un impacte terrible a les ramaderies de boví", asseguren des de UP. Tanmateix, aquesta infecció noafecta els humans.
Segons la informació del Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació l'11 de juliol de 2024 la DNC es va declarar al Nord d'Àfrica i d'aquí va passar a Itàlia, el juny de 2025, i després a França, el juliol de 2025. Segons UP que aquesta afecció arribés "era previsible tenint en compte la gestió que s'estava fent fins ara només de traçabilitat i confinament a França". En l'última actualització de la situació per part del govern francès s'han detectat 79 brots i a Itàlia 65. UP critica les mesures preses al país francès, ja que només s'aplica la vigilància a 50 km a la rodona i "s'ha vist que el virus ha fet un salt de més de 100 km".
Símptomes i transmissió
La malaltia és lenta i progressiva i alguns dels símptomessón: febre, abatiment, anorèxia, salivació excessiva, secreció oculonasal, agalàxia o disminució de la producció de llet, coixesa i pèrdua de pes. La DNC es caracteritza per lesions a la pell en forma de nòduls -2 a 5 cm- i inflamació d'aquests. També es poden infectar i causar lesions que supuren.
Segons el Ministeri, la DNC es transmet a través d'insectes com: mosquits, mosques i tàvecs, i paparres que traslladen el virus, però aquest no es replica en aquests animals. També es pot contagiar per contacte directe entre animals, per exemple, els vedells durant la presa de llet; o indirecte per contacte amb menjadores i abeuradors contaminats.
Des del sindicat recomanen "extremar la precaució" i tot i que ho lamenten troben oportú la suspensió de les fires. A més asseguren que vetllaran perquè el Departament d'Agricultura i el Ministeri "facin la seva feina i posin a disposició de l'explotació afectada i les adjacents la vacuna. A més, procurarem que els ramaders estiguin coberts i tinguin les ajudes amb la màxima celeritat, perquè s'haurà de sacrificar bestiar". Per últim, han dit que aquesta mateixa nit es reuneixen amb la Conselleria d'Agricultura perquè "encara no sabem quin és el protocol d'actuació i l'estat de la qüestió".
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat