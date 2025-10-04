Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tots x l'Empordà analitza les mancances en accessibilitat a Llançà

La coalició de candidatures independents ha celebrat una jornada municipalista per parlar de com adaptar l'espai públic al nou codi de Catalunya

Un dels moments de la jornada, a Llançà.

Un dels moments de la jornada, a Llançà. / Tots x l'Empordà

Redacció

Llançà

La coalició de candidatures independentistes Tots x l'Empordà ha analitzat a Llançà com adaptar l'espai públic al nou codi d'accessibilitat de Catalunya. Ho ha fet durant una jornada municipalista on Alternativa x Llançà ha presentat en un vídeo les mancances del municipi en aquest àmbit.

La ponència "El nou Codi d'accessibilitat de Catalunya: com afecta l'espai públic?" ha servit per denunciar casos concrets del municipi on una persona amb mobilitat reduïda o amb cadira de rodes no pot accedir, des de voreres fins a l'accés a la platja. Després, les persones que necessiten cadira de rodes per moure's han explicat la seva situació en el dia a dia i possibles solucions als problemes amb què conviuen cada dia.

El cap de llista d'Alternativa x Llançà, Claudio Grande, ha explicat que la formació té com a prioritat fer un municipi accessible a totes les persones que hi viuen o el visiten, sigui quina sigui la seva situació personal.

L'arquitecta tècnica i regidora de Som (Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró), Sònia Sánchez, ha detallat els aspectes de la normativa.

Dret a la informació

Finalment, la jornada ha servit per parlar d'"El dret a la informació" amb l'assessor jurídic al sector públic, Xevi López com a ponent. Ha fet un repàs de la legislació i la jurisprudència sobre quins drets tenen els regidors de l'oposició a l'hora d'accedir a la documentació municipal i quina obligació tenen els alcaldes de lliurar aquesta documentació.

