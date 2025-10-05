Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Escala torna a celebrar la Festa dedicada a l'Anxova

La tramuntana ha fet canviar l'ubicació de l'esdeveniment fins a la plaça de l'Ajuntament, que s'ha omplert de bat a bat

La Festa de l'Anxova ha comptat amb la degustació popular d'anxoves.

La Festa de l’Anxova ha celebrat avui una 35a edició que ha estat marcada per un inici de l'esdeveniment mogut a causa de la tramuntana. La celebració s'ha hagut de reubicar fins a la plaça de l’Ajuntament, que s’ha emplenat ràpidament de bat a bat per a poder gaudir de l’entrega de l’Anxova d’Or, la degustació popular d'anxoves i la cantada d'havaneres amb el grup Oreig de Mar.

A més, durant el cap de setmana s’han dut a terme altres activitats relacionades amb la festa, i tots els anxovers i anxoveres han pogut participar en un concurs de preguntes i respostes maridat amb vins i anxoves, o han pogut acudir a un concert gratuït a la Punta, o la presentació del llibre Salaó és nom de dona, de Lurdes Boix.

«Quan parlem d'indústria normalment parlem d'economia, però al final de la cadena algú en gaudeix. Algú té un moment de plaer relacionat amb tanta feina des del mar i amb un producte de centenars d'anys d'experiència», ha sentenciat el periodista Toni Cruanyes i guanyador de l’honorífica Anxova d’Or. «Un pot d'anxoves és un petit tresor que representa un moment de benestar i d'unió amb el meu país», ha remarcat.

Abans, però, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Lagé, ha dut a terme el pregó, que ha estat marcat per la «passió» i «orgull» pel producte escalenc, com també el sentit de pertinença que suposa. Durant el discurs ha esmentat la importància del sector pesquer.

El periodista Toni Cruanyes guanya l'Anxova d'Or en la 35a edició de la Festa de l'Anxova.

Durant la celebració, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, ha volgut «convidar tothom a descobrir l'Escala a través de l'anxova, però també a quedar-se per tot el que som capaços d'oferir» i ha volgut agrair tothom qui ha participat en aquesta diada «en especial a la Unió de Saladors Històrics per la seva tasca de representants i ambaixadors fora de les nostres fronteres». Sobre la mateixa línia, Rosa Hostenech, presidenta dels anxovers, també ha fet un especial esment «als pescadors, com a veritables guardians d'una tradició; als restauradors, autèntics amfitrions del nostre producte; i a tots els escalencs»

Cal destacar que la Ruta de la Tapa de l'Anxova, un circuit de degustació anxovera en què participen un total de 23 locals de l’Escala, es mantindrà fins al pròxim 12 d’octubre, tothom encara és a temps per a participar en aquesta 35a edició.

