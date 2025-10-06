Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una activista vinculada a Cadaqués i integrant de la Flotilla, entre les persones retingudes per Israel

Maria Zendrera té 40 anys, és capitana de vaixell i mestra de ioga i formava part de la Global Sumud Flotilla per dur ajuda humanitària a Gaza

Maria Zendrero demanant ajuda en un vídeo fet públic pel Global Movement to Gaza.

Redacció

Cadaqués

Maria Zendrera, una activista vinculada, tant ella com la seva família, des de fa anys a Cadaqués, es troba entre les persones retingudes a la presó de Ktzi’ot, a Israel, des de divendres passat. Zendrera té 40 anys, és capitana de vaixell i mestra de ioga i formava part de la Global Sumud Flotilla per dur ajuda humanitària a Gaza, tal com han explicat des de l'associació CREA Cadaqués qui denuncia que es troba "a la presó en condicions denigrants". L'activista viatjava en el vaixell Mikeno que va ser interceptat a unes quaranta milles de la franja. Zendrera va ser una de les persones de la Global Sumud Flotilla que es va negar a signar que navegava en aigües israelianes.

L'any 2023, quan va esclatar el conflicte a la Franja, CREA Cadaqués ja va impulsar la primera concentració al poble per denunciar la situació del poble palestí. Des d'aleshores, s'han dut a terme altres concentracions en solidaritat amb el poble de Gaza. Des de CREA demanen a la població de Cadaqués i a altres associacions i entitats locals i del territori que "es posicionin fermament en solidaritat i a favor de la pau i dels drets humans".

