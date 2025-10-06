Solidaritat
Una activista vinculada a Cadaqués i integrant de la Flotilla, entre les persones retingudes per Israel
Maria Zendrera té 40 anys, és capitana de vaixell i mestra de ioga i formava part de la Global Sumud Flotilla per dur ajuda humanitària a Gaza
Maria Zendrera, una activista vinculada, tant ella com la seva família, des de fa anys a Cadaqués, es troba entre les persones retingudes a la presó de Ktzi’ot, a Israel, des de divendres passat. Zendrera té 40 anys, és capitana de vaixell i mestra de ioga i formava part de la Global Sumud Flotilla per dur ajuda humanitària a Gaza, tal com han explicat des de l'associació CREA Cadaqués qui denuncia que es troba "a la presó en condicions denigrants". L'activista viatjava en el vaixell Mikeno que va ser interceptat a unes quaranta milles de la franja. Zendrera va ser una de les persones de la Global Sumud Flotilla que es va negar a signar que navegava en aigües israelianes.
L'any 2023, quan va esclatar el conflicte a la Franja, CREA Cadaqués ja va impulsar la primera concentració al poble per denunciar la situació del poble palestí. Des d'aleshores, s'han dut a terme altres concentracions en solidaritat amb el poble de Gaza. Des de CREA demanen a la població de Cadaqués i a altres associacions i entitats locals i del territori que "es posicionin fermament en solidaritat i a favor de la pau i dels drets humans".
