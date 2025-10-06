Agricultura confirma un segon cas de dermatosi nodular a Girona i començarà a vacunar dimecres contra el brot
Es vol vacunar el màxim nombre de caps de bestiar en un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial
El Departament d'Agricultura ha confirmat un segon cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) entre bestiar boví a la demarcació de Girona, després del primer cas confirmat dissabte passat en una explotació de Castelló d'Empúries (Alt Empordà). El conseller Òscar Ordeig ho ha comunicat aquest dilluns a la tarda en una reunió telemàtica amb representants del sector, durant la qual també ha anunciat que l'executiu català començar a vacunar dimecres els animals de les granges a un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial per aturar el brot. La campanya començarà amb l'aprovació del pla de vacunació de la Comissió Europea. L'executiu català ha fet una crida a veterinaris del sector públic i privat per accelerar el procés.
Pel que fa al nou cas detectat, Ordeig ha remarcat que "per raons de bioseguretat i confidencialitat" no es farà pública la ubicació exacta de l'explotació afectada. També ha indicat que l'equip científic del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) ja s'ha posat en marxa per reforçar la vigilància i la recerca sobre el focus detectat. Demà es desplaçarà a Girona per recollir mostres amb l'objectiu de dur a terme l'aïllament i la seqüenciació del virus.
Així mateix, avui s'ha presentat a la Secretaria la proposta de constitució d'un grup d'experts científics per assessorar en la presa de decisions tècniques. El CReSA també ha iniciat contactes amb equips de recerca de França i Itàlia per intercanviar informació i coordinar actuacions.
En el cas dels ramaders afectats, el Departament ha explicat en un comunicat que el Govern treballa en una "proposta d'indemnitzacions que sigui tan beneficiosa com sigui possible". Inclourà compensacions pel sacrifici dels animals i per altres conceptes com els pinsos, la neteja, la desinfecció o la retirada de residus. Alhora, s'estudiaran mesures que puguin "garantir la viabilitat de les explotacions".
Agricultura està en coordinació amb el Departament d'Economia i Finances per garantir que els pagaments es facin "amb la màxima rapidesa". També oferirà assessorament psicològic als ramaders que ho necessitin.
El Departament recorda que la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) no suposa cap risc per a la salut de les persones, "atès que el virus només afecta el bestiar boví i no hi ha cap risc de contagi amb el consum de carn o llet".
El conseller Ordeig ha fet una crida per evitar la presència no autoritzada a les zones afectades. No es permetrà el moviment de persones, animals, materials o equipaments que puguin comprometre la bioseguretat i afavorir la propagació de la malaltia.
La Catalunya del Nord també vacuna
De la seva banda, la Prefectura dels Pirineus Orientals ha indicat que, arran del brot detectat a Castelló d'Empúries, s'ha establert una zona de vigilància en aquesta regió de la Catalunya del Nord que abasta 75 municipis. El bestiar inclòs en aquesta àrea serà vacunat de forma obligatòria, amb cobertura governamental.
Les autoritats dels Pirineus Orientals subratllen, en aquest sentit, que França disposa d'un estoc "suficient" de dosis de vacuna, que es posaran a disposició dels veterinaris en els pròxims dies.
Alhora, s'han implementat mesures de vigilància sanitària i control de moviments per als animals de la zona restringida. Per exemple, es prohibirà als camions carregats de bestiar viu aturar-se a l'àrea de servei de l'autopista Catalan Village a Le Boulou. Només s'autoritza el transport sense ruptura de càrrega dins la zona restringida.
