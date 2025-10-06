Desarticulada una banda de lladres italians que utilitzava el pas fronterer de Portbou per cometre robatoris en diverses províncies
La Guàrdia Civil deté quatre homes, un d'ells menor, després de cometre 17 robatoris durant l’estiu
Redacció
La Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal procedent d’Itàlia dedicat a robar a l’interior d'habitatges de les províncies d’Osca, Saragossa i Sòria, amb la qual cosa ha esclarit 17 robatoris i ha detingut quatre persones, una d’elles menor d’edat.
Els detinguts utilitzaven vehicles de lloguer italians i es desplaçaven a Espanya pel pas fronterer de Portbou per dur a terme els robatoris, tornant posteriorment al seu país i repetint aquest patró de manera reiterada durant els mesos d’agost i setembre.
L’operació, anomenada ‘Effrazione’, va començar després que a l’agost l’equip de delictes contra el patrimoni de la Unitat Orgànica de Policia Judicial (UOPJ) de la Comandància de la Guàrdia Civil d’Osca detectés un augment inusual de robatoris a l’interior de domicilis de la província.
El modus operandi del grup criminal era similar en tots els casos: actuaven durant el dia, normalment al matí, aprofitant el període estival i l’absència dels residents a les vivendes triades; forçaven els accessos i sostreien només joies i diners en efectiu, que reenviaven el mateix dia a l’estranger mitjançant empreses d’enviament de diners.
La investigació va permetre esbrinar que els presumptes autors procedien d’Itàlia i que s’havien establert a les localitats de Saragossa, Sòria i Osca per seleccionar les vivendes que consideraven idònies per cometre els robatoris.
Els detinguts utilitzaven vehicles de lloguer italians i es desplaçaven a Espanya pel pas fronterer de Portbou. En aquests dos mesos van robar en 13 localitats de les tres províncies, uns fets pendents encara de valoració pel que fa als efectes sostrets i l’efectiu.
Les investigacions van dur els agents a deduir que el grup delictiu podria haver finalitzat la seva “campanya” de robatoris i que intentava sortir d’Espanya per tornar a Itàlia, per la qual cosa el passat 20 de setembre, agents de la UOPJ van detenir quatre homes -un menor i tres adults d’entre 20 i 45 anys- a l’altura de Barbastre, quan es dirigien cap a Catalunya amb la intenció de sortir del país.
Van ser arrestats com a presumptes autors de 17 delictes de robatori amb força i un de pertinença a grup criminal. Les diligències van ser entregades juntament amb els detinguts al jutjat d’Instrucció número 1 de Barbastre, que va decretar presó provisional sense fiança per als tres adults i mesures cautelars per al menor per part de la Fiscalia de Menors d’Osca.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14