Els arquitectes visiten l’espai del Bulli1846 en la trobada col·legial del COAC Girona
Uns 240 professionals comparteixen experiències en un espai penst per promoure l'actitud innovadora
Roses
Prop de 240 arquitectes van participar el passat divendres 3 d’octubre, en la Trobada col·legial d’arquitectes de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que enguany va tenir lloc a Roses.
L’esdeveniment va incloure una visita a l’espai elBulli1846, el primer restaurant del món convertit en museu. Un espai únic creat i pensat per a salvaguardar el llegat del Bulli, promoure l’actitud innovadora i generar contingut de qualitat per a l’educació i l’autoaprenentatge de la restauració gastronòmica.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14