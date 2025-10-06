Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Èxit de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres amb més de 7.000 visitants i 309 cotxes venuts

Del 3 al 5 d'octubre els assistents van poder veure més de 500 cotxes exposats

Les imatges de la 19a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres (FiraVO)

Les imatges de la 19a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres (FiraVO) / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

La 19a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres (FiraVO) va tancar el diumenge amb unes xifres rècord: més de 7.000 visitants i 309 vehicles venuts, amb un preu mitjà de compra de 20.000 euros i una facturació global de 6 milions d’euros.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament de Figueres, es va celebrar del 3 al 5 d’octubre al recinte firal. Durant tres dies, els assistents van poder veure més de 500 cotxes exposats de 16 concessionaris en un espai de 6.000 metres quadrats. L’oferta de la fira incloïa vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, quilòmetre zero, seminous i de gerència. El dissabte va ser la jornada amb més afluència, amb prop de 4.000 visitatnts, mentre que divendres es van registrar més vendes, tal com sol ser habitual.

La FiraVO és la mostra de vehicles d’ocasió amb més trajectòria de les comarques gironines. El 2026 celebrarà la seva 20a edició, consolidant-se com una cita de referència per al sector automobilístic de la zona.

