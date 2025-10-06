La Nit de la Pesca Catalana premia Rafel Borràs Garcia, de la Confraria de Llançà
El president Illa assegura que “el Govern és i serà un aliat per defensar el futur de la pesca”
L'empordanès Rafel Borràs Garcia va ser premiat dissabte en la Nit de la Pesca Catalana amb una Medalla de la Pesca. El jurat, va destacar "la seva trajectòria de 39 anys al servei de la Confraria de Pescadors del Port de Llançà, amb una excel·lent tasca professional i implicació amb el sector, lluitant i vetllant pels interessos de tot el col·lectiu de pescadors i pel seu patrimoni". En un acte celebrat a Vilanova i la Geltrú, també es va entregar la Medalla de la Pesca a Joan Ruiz Domènech, de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, per la seva dedicació al sector i per la seva actuació en el rescat d’un company al qual va salvar la vida
D’altra banda, també es van reconèixer amb una Placa de la Pesca El Far Comunicació i el Consell Consultiu del Mediterrani. El Far Comunicació ha estat premiada per la iniciativa exemplar en la sensibilització i el foment de la pesca a Catalunya, com a actiu essencial en la difusió de notícies rellevants per al sector pesquer a Catalunya. De la seva banda, el Consell Consultiu del Mediterrani (Mediterranean Advisory Council, MEDAC) ha estat premiat per preparar dictàmens sobre la gestió pesquera i els aspectes socioeconòmics relacionats amb la conservació de la pesca al Mediterrani, adreçats als estats membres i les institucions europees; per contribuir a la consecució dels objectius de la Política pesquera comuna (PPC); per aportar solucions tècniques i suggeriments pel que fa a recomanacions conjuntes a petició dels estats membres, i per ser un nexe de comunicació entre el sector pesquer català, les administracions pesqueres, i altres àrees que operen en el mar Mediterrani.
Illa reclama "més dies de pesca per al 2025"
Durant l'acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar que “teniu en el Govern un aliat per defensar el futur de la pesca a Catalunya”. Illa va reivindicar la pesca com un sector “robust i essencial”, que representa el 3,1% del PIB català i dona feina a més de 107.000 persones. “Catalunya no es podria entendre sense el Mediterrani que ens banya”, va afirmar, tot posant en valor que darrere de la gastronomia catalana hi ha “el treball ingent dels professionals de la mar”.
El cap de Govern va advertir, però, que el sector afronta “enormes reptes” derivats de la reducció dels dies de pesca, l’augment dels costos i una burocràcia “sovint asfixiant”. Per això va reclamar “una Política Pesquera Comuna adaptada a la realitat catalana” i ha defensat que “la solució no és menys Europa, sinó més i millor Europa”. En aquest marc, va anunciar les principals demandes del Govern: “més dies de pesca per al 2025 i revertir restriccions el 2026, eliminar la doble limitació de quilos i dies per a la gamba roja i suprimir la segmentació de la flota per eslora i tipus de pesca”.
El cap de l’Executiu va subratllar que “protegir el medi ambient no és incompatible amb generar prosperitat” i va remarcar que la sostenibilitat “és un aliat del present i del futur del sector”. El president Illa va recordar les mesures adoptades pel Govern, com la bonificació del 80% de la taxa de Ports, els 10,7 milions d’euros assignats en dos anys per inversions al sector pesquer i aqüícola o la subvenció del 100% del canvi de malla a la flota catalana d’arrossegament. També ha destacat la creació de “l’Oficina de la Pesca a Brussel·les i més de 60 reunions mantingudes a escala europea per defensar els interessos del sector”.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14