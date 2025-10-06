Roben en un supermercat i empenyen la treballadora abans de fugir en cotxe a Santa Llogaia d’Àlguema
Els Mossos detenen a Figueres les quatre lladres, totes ja comptaven amb antecedents policials
Quatre dones van entrar a robar en un supermercat de Santa Llogaia d’Àlguema el 24 de setembre cap a les quatre de la tarda. Aquestes van agafar productes, principalment embotits, que van posar en diverses bosses. A continuació, van passar per caixa amb la intenció de no pagar cap producte.
Una treballadora les va intentar aturar i va reclamar que paguessin, però les dones la van empènyer i van fugir corrents fins a un turisme que tenien aparcat a prop.
L’empleada va poder recuperar una de les bosses plena d’embotits.
A partir d'aquí, els Mossos de la comissaria de Figueres dels Mossos d’Esquadra van començar una investigació que fa donar els seus fruits el 30 de setembre. Quan van arrestar les quatre dones, totes elles amb antecedents policials, a la ciutat de Figueres. Les presumptes lladres, de 35, 36, 43 i 50 anys, van quedar acusades de ser presumptes autores d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, informa el cos policial.
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14