Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roben en un supermercat i empenyen la treballadora abans de fugir en cotxe a Santa Llogaia d’Àlguema

Els Mossos detenen a Figueres les quatre lladres, totes ja comptaven amb antecedents policials

Imatge de recurs d'unes manilles dels Mossos d'Esquadra

Imatge de recurs d'unes manilles dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Quatre dones van entrar a robar en un supermercat de Santa Llogaia d’Àlguema el 24 de setembre cap a les quatre de la tarda. Aquestes van agafar productes, principalment embotits, que van posar en diverses bosses. A continuació, van passar per caixa amb la intenció de no pagar cap producte.

Una treballadora les va intentar aturar i va reclamar que paguessin, però les dones la van empènyer i van fugir corrents fins a un turisme que tenien aparcat a prop.

L’empleada va poder recuperar una de les bosses plena d’embotits.

A partir d'aquí, els Mossos de la comissaria de Figueres dels Mossos d’Esquadra van començar una investigació que fa donar els seus fruits el 30 de setembre. Quan van arrestar les quatre dones, totes elles amb antecedents policials, a la ciutat de Figueres. Les presumptes lladres, de 35, 36, 43 i 50 anys, van quedar acusades de ser presumptes autores d’un delicte de robatori amb violència i intimidació, informa el cos policial.

TEMES

Tracking Pixel Contents