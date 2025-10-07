Un conductor sense carnet i molt begut s’accidenta a Empuriabrava i acaba detingut
El jove de 26 anys va perdre el control del vehicle i va xocar contra un cotxe estacionat
Un conductor sense carnet i molt begut es va accidentar aquest dilluns a Empuriabrava. El jove, de 26 anys, va acabar detingut per un delicte contra la seguretat viària.
Els fets van succeir al vespre, a l’avinguda de la República Catalana d’Empuriabrava, quan el conductor va perdre el control d'un turisme i va xocar contra un cotxe que es trobava estacionat a la via. Tot i l’impacte, no es van registrar ferits, però sí danys materials.
Quan els agents de la Policia Local de Castelló d'Empúriesvan arribar al lloc dels fets, van veure que el conductor tenia signes evidents d'anar molt begut. En sotmetre’l a la prova d’alcoholèmia, aquest va donar un resultat d'1,62 mg/l en aire expirat a la primera prova i 1,33 mg/litre a la segona, és a dir, més de cinc vegades per sobre del límit màxim permès, fixat en 0,25 mg/l per als conductors en general. A més, en identificar-lo i comprovar la documentació, els agents locals van descobrir que el conductor no havia obtingut mai el permís de conduir.
Davant la situació, l’home va ser detingut i traslladat a dependències policials, on se li van instruir diligències per un delicte contra la seguretat viària tant per conduir sota els efectes de l’alcohol com per no disposar de permís de conduir.
Subscriu-te per seguir llegint
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana