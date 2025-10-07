Un jove multireincident fereix amb arma blanca el seu oncle i ataca els Mossos a Figueres
Els agents redueixen l’agressor que anava amb la seva parella contra qui tenia una ordre d’allunyament vigent i que també acaba detinguda per agredir els policies
Un jove multireincident va posar en alerta els Mossos d’Esquadra i va ferir el seu oncle amb arma blanca i va atacar els agents el divendres passat -3 d’octubre- a Figueres.
L’endemà, va passar a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés provisional a presó.
Els fets van començar cap a dos quarts de tres de la tarda, en una cafeteria situada a la plaça del Gra. Els Mossos van rebre l’avís d’una baralla al local i, quan van arribar, van comprovar que el jove havia ferit lleument el seu oncle -amb qui no té relació- amb un tall a l’esquena i li havia intentat robar el rellotge, fins i tot mossegant-lo. Tot i l’agressió, la víctima no va voler presentar denúncia.
Uns 40 minuts després, a les tres i deu minuts, la policia va haver d’intervenir de nou, aquesta vegada al carrer de Vilafant, on el mateix jove tornava a amenaçar el seu oncle, ara amb un ganivet. En arribar, diverses patrulles dels Mossos van trobar-lo sense samarreta i empunyant un pal que havia agafat d’una obra propera. El noi mostrava una actitud agressiva i amenaçava tant el seu oncle com els mossos.
Malgrat les indicacions dels agents perquè parés, va agredir-los i es va resistir, fet pel qual va haver de ser reduït i detingut. Durant l’actuació, també va causar danys a una porta corredissa i va enfrontar-se a un operari que li havia recriminat l’actitud després que els agafés el pal amb el qual havia amenaçat els agents i el seu oncle.
Ordre d'allunyament de la parella
Durant aquests episodis, el jove no estava sol, sinó que anava acompanyat de la seva parella. Aquesta dona va rebre també els agents amb violència, els va agredir i fins i tot va intentar mossegar un d’ells, fet pel qual també va ser detinguda, confirma el cos policial.
Segons la policia, el detingut és un multireincident que tenia una ordre d’allunyament vigent envers la seva parella, amb qui es trobava en aquell moment, per la qual cosa se l’investiga també per trencament de condemna. Dos dels agents van resultar ferits en l'actuació.
Finalment, el jove va ser arrestat i acusat de ser el presumpte autor de delictes de lesions, danys, trencament de condemna, amenaces, atemptat, resistència i desobediència als agents de l’autoritat. La seva parella, per atemptat, resistència i desobediència. L’endemà, el jove va passar a disposició judicial i va ingressar provisionalment a presó.
