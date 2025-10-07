Ramaderia
El segon focus de dermatosi nodular afecta una granja de 270 bovins a Peralada
El protocol de contingència obliga a sacrificar tots els caps de bestiar de les explotacions afectades, contagiats i susceptibles
El Govern ha anunciat que començarà a vacunar dimecres 8 d'octubre els animals de les granges a un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial per aturar el brot
Núria Noguera
La Generalitat de Catalunya va confirmar el 6 d'octubre un segon cas de dermatosi nodular contagiosa (DNC) a la demarcació de Girona. Segons informa el Ministeri d'Agricultura es tracta d'una granja de Peralada amb 270 caps de bestiar.
Els Serveis Veterinaris Oficials de la Generalitat van ser informats el 4 d'octubre de la presencia d'animals compatibles amb els símptomes de la malaltia. Es va realitzar de manera inmediata una inspecció clínica de la granja i es va confirmar la presència del virus de DNC per PCR el dia 5 d'octubre. Com en el cas de la granja de Castelló d'Empúries s'ha d'aplicar el protocol de contingència que marca la Unió Europea. Això implica el sacrifici de tots els caps de bestiar, la destrucció de productes relacionats com poden ser canals, llet, pells, fems o pinso. També la neteja i desinfecció de les instal·lacions i vehicles de l’explotació, i es va establir un control estricte d’entrades i sortides de persones, vehicles i materials.
En aquest sentit, en el cas dels ramaders afectats, el Departament ha explicat en un comunicat que el Govern treballa en una "proposta d'indemnitzacions que sigui tan beneficiosa com sigui possible". Inclourà compensacions pel sacrifici dels animals i per altres conceptes com els pinsos, la neteja, la desinfecció o la retirada de residus. Alhora, s'estudiaran mesures que puguin "garantir la viabilitat de les explotacions".
Agricultura està en coordinació amb el Departament d'Economia i Finances per garantir que els pagaments es facin "amb la màxima rapidesa". També oferirà assessorament psicològic als ramaders que ho necessitin.
Vacunació
L'executiu català començarà a vacunar dimecres 8 d'octubre els animals de les granges a un radi de 50 quilòmetres al voltant del focus inicial per aturar el brot. La campanya començarà amb l'aprovació del pla de vacunació de la Comissió Europea. L'executiu català ha fet una crida a veterinaris del sector públic i privat per accelerar el procés.
No suposa cap risc per a les persones
El Departament recorda que la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) no suposa cap risc per a la salut de les persones, "atès que el virus només afecta el bestiar boví i no hi ha cap risc de contagi amb el consum de carn o llet".
