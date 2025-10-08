Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
Agricultura començarà a vacunar demà perquè els vials s'han retardat i demana suspendre les fires a la demarcació
Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en una granja de bestiar boví de l'Empordà, que s'afegeix als dos detectats en explotacions de Castelló d'Empúries i de Peralada. El Departament d'Agricultura ha informat que els resultats del laboratori central de veterinària d'Algete, a Madrid, han confirmat aquest nou cas, que ja s'ha fet saber als ramaders afectats, i que no modifica el radi d'afectació de la malaltia. D'altra banda, la vacunació contra la DNC no començarà en les properes hores, sinó que es retarda a aquest dijous perquè una incidència en la logística del transport no ha permès que els vials arribessin des del sud de França. El Departament també demana suspendre les fires ramaderes a la demarcació.
Aquest tercer cas de DNC s'afegeix al primer de Castelló d'Empúries, que va obligar a sacrificar 123 animals, i al que es va confirmar en una altra granja de Peralada (on hi havia 270 caps de bestiar boví). El Departament d'Agricultura ja s'ha desplaçat a l'explotació afectada per comunicar-ho als ramaders i oferir-los acompanyament, incloent-hi el suport psicològic a través del SEM.
En un comunicat, tot i no revelar el municipi on es troba l'explotació, Agricultura sí que precisa que "aquest nou cas no modifica el radi d'afectació de la malaltia". És a dir, que es troba dins el perímetre de 50 quilòmetres on s'estan portant a terme les inspeccions i les mesures per intentar frenar i erradicar el virus.
Tot i que inicialment Agricultura preveia començar la vacunació contra la DNC aquest dimecres, la injecció de vaccins s'ha retardat fins demà. Segons precisa el Departament, "les vacunes per Catalunya havien d'arribar en el mateix transport on viatjava una remesa per al sud de França, però un problema en la logística ha impedit que els vials arribessin durant la jornada d'avui".
Les autoritats competents han assegurat que l’entrega de vacunes es farà durant el dia de demà. El Departament ja té preparat el dispositiu per anar-les a recollir i començar a vacunar els caps de boví situats en els 50 quilòmetres del radi dels positius. Es preveu que, des de la seva recepció, els equips de veterinaris comencin immediatament amb el procés de vacunació.
Segons concreta Agricultura, ara per ara "no és possible precisar en quin moment del dia de demà es farà efectiva l'entrega de les vacunes.
El conseller Òscar Ordeig ha precisat que la vacunació de vaques i vedelles es farà en un primer radi de 20 quilòmetres de les explotacions afectades, i en dues onades. Per una banda, equips de veterinaris aniran des de les granges on s'ha declarat la malaltia cap enfora; i per l'altra, d'altres començaran a vacunar des del radi de 20 quilòmetres cap endins.
Evitar la propagació
El conseller també ha fet una crida a la ciutadania perquè no s'apropi a les zones afectades. "Estem posant en risc la bioseguretat i la propagació de la malaltia; ara mateix s'està fent un procés de desinfecció i és molt important contenir els tres focus i evitar la propagació de la dermatosi, perquè és molt contagiosa", ha afirmat Ordeig. "La normativa europea, i els professionals, ens estan advertint que hem d'aconseguir erradicar la malaltia el més ràpid possible", ha afegit el conseller.
En aquest sentit, i davant l'alt risc de contagi, el Departament ha demanat suspendre totes les fires ramaderes de la demarcació de Girona durant les pròximes setmanes fins a contenir el focus iniciat en les tres granges.
