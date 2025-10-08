Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roses recomana no beure aigua de la xarxa municipal si abans no s'ha bullit

S'ha detectat un excés de THM (Trihalometans) de forma esporàdica a la xarxa d'aigua

L’Ajuntament neteja el dipòsit principal, incorpora aireació forçada i reforça la cloració mentre el Consorci activa una nova planta d’ultrafiltració a Empuriabrava.

Una imatge d'arxiu d'una persona obrint una aixeta

Una imatge d'arxiu d'una persona obrint una aixeta / Pexels/CC0

Redacció

Redacció

L'ajuntament de Roses ha detectat problemes amb la qualitat de l'aigua i recomana no consumir-la directament de l'aixeta, ja que s'han detectat trihalometans (THM), que han superat de forma esporàdica el límit legal.

Els gestors de la xarxa d’abastament d’aigua potable ja estan duent a terme actuacions, però es preveu que no finalitzaran a principis de desembre. Fins a la implantació de les mateixes, les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de mesures a adoptar en cas d’ús d’aigua de l’aixeta són les següents:

  • Bullir (en un lloc ventilat o amb extractor) durant 1 minut l’aigua que es vulgui utilitzar per a preparar aliments, o per beure després de deixar-la refredar. Escalfar l’aigua també redueix l’exposició a aquests compostos, però, depenent de la temperatura, requereix més temps.
  • Guardar l’aigua de l’aixeta en un lloc ventilat durant unes 24 hores en una gerra oberta o un envàs que permeti l’eliminació, per la volatilització, d’aquests compostos abans de consumir-la.
  • Reduir el temps de les dutxes i els banys en espais poc ventilats.
  • Ventilar els banys i les cuines.

L’Ajuntament de Roses assegura que ha posat en marxa actuacions de “xoc” per corregir fluctuacions en la qualitat de l’aigua de consum detectades durant la tardor passada, associades a la sequera. Segons el consistori, el concessionari AGBAR ha buidat i fet una neteja extraordinària del dipòsit de Muralles —el principal de distribució— i hi ha instal·lat un sistema d’aireació per afavorir l’evaporació dels THM. Paral·lelament, s’ha millorat la distribució de la cloració amb més punts a la xarxa.

En paral·lel, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona treballa en noves inversions a la potabilitzadora d’Empuriabrava. El pla preveu la posada en marxa d’una planta d’ultrafiltració per millorar el tractament de l’aigua procedent de l’embassament de Darnius-Boadella.

La nota municipal atribueix l’increment de THM al context de sequera persistent, que aporta a la planta aigua amb més matèria orgànica, i al fet que el Consorci no ha pogut utilitzar enguany l’aigua subterrània dels pous de Gallinera (Castelló d’Empúries) arran d’un acte vandàlic a l’abril que els va deixar fora de servei.

Els trihalometans són subproductes de la desinfecció que es formen quan la matèria orgànica reaccion a amb el clor. El límit legal vigent a l’Estat per als THM totals és de 100 μg/L, mentre que les guies de l’OMS estableixen valors de referència orientatius. A Roses, segons el comunicat, els pics s’han produït de manera puntual.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
  2. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
  3. Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
  4. Pep Prat pren l'alcaldia de Santa Coloma de Farners a Carme Salamaña amb els vots d'Independents de la Selva, ERC i CUP
  5. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
  6. Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
  7. El calvari d'un veí de Vidreres per a una operació de pròstata: gairebé dos anys d'ingressos i dolor físic i emocional
  8. Vox insta a complir la sentència 'en els seus propis termes' del retrat del Rei a Girona

"Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?"

"Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?"

Roses recomana no beure aigua de la xarxa municipal si abans no s'ha bullit

Roses recomana no beure aigua de la xarxa municipal si abans no s'ha bullit

Lloret recupera el programa «Patis Oberts», aturat des de la pandèmia

Lloret recupera el programa «Patis Oberts», aturat des de la pandèmia

Adapten set passos de vianants d’un tram de l’avinguda Lluís Pericot de Girona per fer-los accessibles

Adapten set passos de vianants d’un tram de l’avinguda Lluís Pericot de Girona per fer-los accessibles

Aquests són els tres dissenys dels gots de les Fires de Girona

Aquests són els tres dissenys dels gots de les Fires de Girona

Els Agents Rurals fan prop de 18.000 actuacions de vigilància als parcs del Cap de Creus i del Mongrí durant l'estiu

Els Agents Rurals fan prop de 18.000 actuacions de vigilància als parcs del Cap de Creus i del Mongrí durant l'estiu

Banyoles impulsa un projecte per combatre la solitud no volguda de la gent gran a través d'àpats compartits

Banyoles impulsa un projecte per combatre la solitud no volguda de la gent gran a través d'àpats compartits

Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 8 d'octubre

Què fer avui a les comarques gironines: agenda del 8 d'octubre
Tracking Pixel Contents