La vacunació contra la Dermatosi Nodular es farà "dia i nit" en un primer radi de 20 quilòmetres dels focus
El conseller Ordeig assegura que tot el dispositiu està "preparat" per quan el primer lot de vaccins arribi de França
Agricultura començarà a vacunar "dia i nit" contra la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) en un primer radi de 20 quilòmetres dels dos focus de l'Alt Empordà. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la vacunació dins aquest perímetre es farà en dues onades. Per una banda, hi haurà equips de veterinaris que aniran des de les granges infectades cap enfora; i per l'altra, d'altres que començaran des de les explotacions més allunyades cap endins. El conseller ha assegurat que tot el dispositiu està "preparat" per començar a vacunar a partir del moment en què el primer lot de vaccins arribi de França, cosa que passarà en les properes hores. Ordeig ha insistit que l'objectiu és "erradicar" la malaltia "el més ràpid possible".
El conseller d'Agricultura ha assegurat que el Departament ho té "tot a punt" per començar a vacunar el bestiar de les explotacions més properes als dos focus de DNC. El primer lot de vaccins, procedent d'un laboratori de França, arribarà a Catalunya durant les pròximes hores. Ordeig ha explicat que ja hi ha personal del Departament preparat per traslladar els vials fins a l'Alt Empordà perquè es puguin començar a injectar a vaques i vedelles tan aviat com sigui possible.
"Començarem aquesta mateixa tarda, al vespre o a la nit", ha dit el conseller. A l'hora de començar a vacunar les explotacions que es troben dins el radi d'afectació dels focus -de 50 quilòmetres- el Departament ha decidit prioritzar un primer cercle de 20 quilòmetres. És aquí on els veterinaris (tant d'Agricultura com privats) començaran a injectar els vaccins al bestiar.
El conseller ha explicat que la vacunació es farà simultàniament en dues onades. Uns equips partiran des de les explotacions infectades cap enfora (a Castelló d'Empúries i a Peralada). I uns altres, se situaran just a l'extrem d'aquests 20 quilòmetres i aniran avançant per les granges que hi hagi cap endins.
"Treballarem dia i nit per intentar vacunar el més ràpid possible", ha subratllat Ordeig. També, tenint en compte que la immunització contra la DNC no és immediata i triga uns dies a ser efectiva. El conseller també ha explicat que aquest criteri respon a les indicacions de l'equip científic del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) perquè és el camí "més efectiu" per "encerclar el virus".
Fins a 50 quilòmetres
El conseller també ha recordat que, a més del lot de vaccins procedents de França, s'està pendent que n'arribi un altre des del fons de vacunes de la Unió Europea. Aquests vials són els que permetran acabar de completar la vacunació del bestiar boví en el radi de 50 quilòmetres i arribar al "100% dels animals". Aquí, dins aquest perímetre hi ha unes 700 granges i 93.000 animals (entre vaques de llet i de carn).
Òscar Ordeig ha insistit que, en paral·lel a la vacunació, també s'estan fent desinfeccions de camions, de cisternes i de cotxes per evitar "moure el virus" de la Dermatosi Bovina. "És molt important contenir els focus, perquè hem tingut dos positius i hem hagut de fer un sacrifici molt dolorós", ha dit en referència als animals -123 de Castelló i 270 de Peralada- que s'han hagut de matar.
"El focus és molt contagiós, i precisament el sacrifici s'ha hagut de fer per evitar la propagació de la Dermatosi", ha insistit Ordeig. El conseller també ha recordat que el Departament treballa per indemnitzar els ramaders afectats, i compensar-los no tan sols per la pèrdua de bestiar sinó també "per tot el temps en què trigaran a recuperar el potencial productiu de les granges".
Ordeig també ha subratllat el compromís del Ministeri d'Agricultura, a través dels fons de reserva, per garantir que arribin les més de 90.000 vacunes necessàries. I ha agraït l'ajuda de França amb el primer lot de vaccins.
Per últim, el conseller d'Agricultura ha volgut fer èmfasi novament en el fet que la DNC no comporta "cap risc per a la salut humana" i que la carn, els làctics i els derivats es poden consumir. "Però la malaltia pot generar un perjudici econòmic molt gran i cal actuar amb contundència", ha afegit.
En paral·lel a l'inici de la vacunació contra la Dermatosi Nodular, també continuen les inspeccions a les diferents granges de l'Empordà per descartar nous contagis entre el bestiar.
